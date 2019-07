Wunstorf

Ehre, wem Ehre gebührt: Etwa 300 geladene Gäste und Kameraden sind am Sonntagnachmittag zu der Überrschungsfeier für Wolfgang Wehrhahn zum Hallengelände in die Bahnhofstraße gekommen. Nach 15 Jahren verabschiedet er sich aus dem Amt des Ortsbeauftragten des THW Wunstorf. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. Aber der Wunsch nach mehr Zeit für Frau, Familie und Hobbys bestand bei Wehrhahn schon länger.

Die grummelige Art bleibt in Erinnerung

Die Liste der Gäste war lang und die der Redner auch. Genau 16 Laudationen hatte die Überraschungsverabschiedung für Wehrhahn am Sonntagnachmittag vorgesehen. Darunter waren viele prominente Redner wie der Staatsminister und CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt und die SPD-Landtagsabgeordnete Wiebke Osigus, die bei der Feierlichkeit in der ersten Reihe saßen.

SPD-Bundestagsabgeordnete Caren Marks grüßte per Videobotschaft aus Berlin und CDU-Bürgermeister Christian Grahl ebenso per Bildschirm aus Garbsen. Marks lobte: „Sie haben immer guten Kontakt zur Bundespolitik gehalten.“ Und Hoppenstedt sagte: „Die Ära Wehrhahn neigt sich dem Ende zu.“ Ihm werde vor allem Wehrhahns unnachahmliche und stets etwas grummelige Art in Erinnerung bleiben.

Feier wurde heimlich organisiert

Organisiert hatte die Feier in aller Heimlichkeit Wehrhahns Stellvertreter Sebastian Brock. Wehrhahn und seine Ehefrau, die in einem Oldtimer von zu Hause abgeholt wurden, zeigten sich von dem Festakt sichtlich gerührt.

15 Jahre lang hat Wehrhahn die Geschicke des THW in Wunstorf gelenkt, sich vor allem intensiv um die Nachwuchsförderung gekümmert und Aktivitäten mit den anderen Kameraden nie vernachlässigt. Gemeinschaftssinn waren dem 64-Jährigen stets wichtig. Insgesamt 45 Jahre war er Mitglied des Technischen Hilfswerks und wird der Organisation auch zukünftig mit Rat zur Seite stehen. Nur eben nicht mehr aktiv wie in den letzten Jahren.

Mehr zu der Verabschiedung und ein Interview mit dem Wehrhahn lesen Sie morgen hier.

Von Marleen Gaida