Bokeloh

Der TSV Bokeloh beginnt am Sonnabend, 6. November, mit einem neuen Bewegungsangebot für alle Generationen. „Fitness and Fun“ geht über einzelne Sportarten hinaus und soll auch viel Spaß bieten. Jeden Sonnabend wird in der Turnhalle der Grundschule in der Zeit von 10.15 bis 12 Uhr ein Parcours aufgebaut sein. Die Teilnehmenden können dort an Stationen trainieren und bei Staffeln oder Mannschaftsspielen gegeneinander antreten.

Clara-Sophia Ahrbecker, Dagmar Weber und Moritz Weber leiten das Angebot, zu dem alle aus dem Butteramt ab sieben Jahren willkommen sind. Sportkleidung, Hallenschuhe und eine Trinkflasche sind mitzubringen, bei Minderjährigen auch ein Zettel mit der Telefonnummer der Eltern. Fragen beantwortet der TSV unter Telefon (05031) 4713 sowie nach einer E-Mail an wellmannheinz@gmail.com.de.

Von Sven Sokoll