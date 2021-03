Klein Heidorn

Einen Fitnessrundgang haben sich Übungsleiterin Petra Langrehr und ihre Mitstreiter vom TSV Klein Heidorn ausgedacht. Da nicht jeder beim Onlinesport mitmacht, die Sporthallen wegen des Lockdowns geschlossen bleiben und Sport in der Gruppe im Freien auch nicht erlaubt ist, haben sich die Organisatoren den Fitnessparcours ausgedacht. „Ich habe mir gedacht, wir verlegen alles nach draußen zum Individualsport – frei nach dem Motto des alten Trimm-dich-Pfades“, schreibt Langrehr.

Alle Muskelgruppen sind gefordert

Sie haben zwölf Stationen im Ort mit Schildern gekennzeichnet, an denen Vereinsmitglieder, Gäste und Einwohner ihre Fitness erhalten oder steigern können. Es werden alle Muskelgruppen gefordert. Trainiert werden unter anderem Bauch, Beine, Rücken und Ausdauer. Eine genaue Beschreibung der Übungen finden Teilnehmer auf den Schildern. Diese sind im Ort verteilt. Einen Plan dazu finden Sportler auf der Homepage des Vereins unter www.tsv-klein-heidorn.de.

Zum Schluss Dehnübungen nicht vergessen

Die Reihenfolge der Übungen spielt keine Rolle. Die Wiederholungszahlen für die einzelnen Übungen sind nur ein kleiner Anhaltspunkt. Die Sportler können sie verkürzen oder erweitern, je nach Trainingszustand des Einzelnen. Zwischen den Stationen können die Mitmachenden spazieren, walken, joggen, hüpfen und was immer sie wollen. Am Ende des Rundganges empfehlen die Organisatoren, noch die acht Dehnübungen zu absolvieren. Diese sind im Schaukasten des TSV an der Sporthalle zu finden.„Mit dieser Aktion möchten wir eure Gesunderhaltung fördern. Gerade in diesen Zeiten ist das besonders wichtig, und wir erachten es als unsere Aufgabe, den TSV-Mitgliedern, aber auch Nicht-mitgliedern und Bürgern des Ortes etwas anzubieten“, teilt Langrehr mit. Die Stadt sei informiert und habe keine Einwände gegen den Rundgang, wenn die Corona-Vorschriften eingehalten werden.

Von Anke Lütjens