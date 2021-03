Kolenfeld

Malen, Fußball, Turnen und Fitness: Das alles ist Teil einer Oster-Challenge, zu der der TSV Kolenfeld von Montag bis Sonntag, 5. bis 11. April, aufruft. Unter dem Motto „Wir für Kolenfeld“ möchte der Verein sich gemeinsam mit Kolenfelder Firmen mit der Mitmachaktion und den zu gewinnenden Preisen bei den Mitgliedern für ihre Treue und ihr Durchhaltevermögen in der Corona-Krise bedanken.

Kinder bis acht Jahre sind aufgefordert, ein Bild vom Osterhasen oder von der Osterzeit zu malen. Auf der Rückseite müssen Adresse und Telefonnummer vermerkt sein. In der Zeit der Challenge können die Mädchen und Jungen das Bild in den Briefkasten der Familie Dziony, Lindenkamp 11 in Kolenfeld, einwerfen. Am Montag, 12. April, werden die Gewinner informiert, und es wird ein Übergabetermin für das Geschenk vereinbart.

Mitglieder können aus drei Kategorien wählen

Für die TSV-Mitglieder stehen drei Kategorien zur Auswahl. Beim Fußball heißt es „Höhenflug“. Teilnehmer lassen den Ball fliegen und sollten ihn möglichst lange hochhalten. Jeder Ballkontakt zählt, bis der Ball den Boden berührt. Bis auf die Arme sind alle Körperteile erlaubt. Beim Turnen lautet das Motto „Alles steht Kopf“. Teilnehmer sollen solange wie möglich allein im Handstand stehen und können dafür auch eine Wand nutzen.

Raus in die Natur heißt er beim Fitness. Mithilfe von Trackingdiensten sammeln Teilnehmer während der Aktionswoche mit dem Fahrrad so viele Kilometer wie möglich. Die Ergebnisse in Form von Videos und Trackingnachweisen können die Teilnehmer mit Namen, Adresse und Telefonnummer per Mail an info@turnundtanz.de schicken. Einsendeschluss ist am Sonntag, 11. April, um 18 Uhr. Die Organisatoren informieren die Gewinner am Montag, 12. April. Alle anderen Teilnehmer bekommen per E-Mail eine Liste der Sieger zugeschickt.

Von Anke Lütjens