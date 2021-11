Luthe

Angefangen hat das Vereinsleben 1922 mit Turnen auf den Holzdielen des Gasthauses Wilhelm Engelke in Luthe an der Gabelung von Friedhofstraße und Kirchstraße. Das ist jetzt fast 100 Jahre her. Am ersten Wochenende im Juli 2022 will der TSV Luthe sein 100-jähriges Bestehen feiern. Vorgesehen ist am Freitag, 1. Juli, um 17 Uhr eine Festveranstaltung im Zelt auf dem Sportplatz. „So kann der Eintritt besser kontrolliert werden“, sagt Schatzmeister Walter von der Ahe. In zwei Arbeitsgruppen hat der Verein ein Programm auf die Beine gestellt. Das ist von der jeweiligen Corona-Lage abhängig. „Auch eine Absage wäre je nachdem möglich. Das wollen wir aber nicht hoffen“, so von der Ahe weiter.

Sparten stellen ihre Angebote vor

Am Sonnabend steht dann ein Tag der offenen Tür auf dem Programm. Dabei stellen sich die einzelnen Sparten mit ihren Angeboten vor. „Die Sparten wollen übergreifend ein Angebot für alle Luther Bürger machen“, sagt der Schatzmeister. Abends ist dann eine Jubiläumsparty vorgesehen. Zum Abschluss gibt es am Sonntagvormittag einen Jazzfrühschoppen mit Kaffee und Kuchen. Das Angebot ist offen für alle Luther Bürger. Zwei Arbeitskreise feilen derzeit noch am genauen Programmablauf.

Nach vielen Jahren der Planung und des Sparens kann der TSV Luthe den Bau des Kunstrasenplatzes realisieren. Quelle: Anke Lütjens

Während des Krieges ruht der Turnbetrieb

Im Mittelpunkt stand damals das Turnen der Männer. Da es noch keine Turnhalle in Luthe gab, turnten sie auf dem Saal des damaligen Gasthauses Engelke. Im Jahre 1927 hissen die Aktiven die erste selbst gekaufte Vereinsfahne. Im gleichen Jahr gründet sich die erste Mädchenriege im Turnen und im Jahre 1934 eine Damenriege. Während des Zweiten Weltkrieges ruht der Turnbetrieb weitestgehend.

TSV verfügt über neun Abteilungen

Nach dem Krieg gründen die Verantwortlichen am 28. Oktober 1945 den Turn- und Sportverein Luthe (TSV). Zunächst gibt es wieder nur Männerturnen. Die Fußballsparte kommt im Jahr 1946 hinzu. Die Damenabteilung nimmt 1947 wieder den Turnbetrieb auf. Das sportliche Angebot baut der Verein in den Jahren stetig aus. Der TSV bietet seinen Mitgliedern eine Vielzahl an Möglichkeiten der sportlichen Betätigung in insgesamt neun Sparten. Dazu gehören Basketball, Dart, Fußball, Tanzen, Tennis, Tischtennis, Turnen, Volleyball und Wandern.

Stadt stellt dem Verein Sportstätten zur Verfügung

Die Kernsportanlage mit zwei Sportplätzen und der Sporthalle entsteht mit den Neubau der Schule im Jahr 1966. Die Stadt stellt dem Verein die Sportstätten für den Sportbetrieb zur Verfügung. Der Verein investiert immer wieder in Erweiterungen wie den Bau der Tennisplätze, der Flutlichtanlage und den Umbau des B-Platzes. Dieser wird derzeit in einen Kunstrasenplatz umgewandelt. Unter finanzieller Beteiligung des TSV nimmt der Verein im Jahr 2006 einen dritten Rasenplatz zu Trainingszwecken in Betrieb.

Zweite Sporthalle war erforderlich

Aufgrund des starken Mitgliederzuwachses ist es nach Angaben des Vereins unumgänglich gewesen, dass in Luthe eine zweite große Sporthalle erforderlich ist. Das ist wegen der finanziellen Situation der Stadt Wunstorf zu der Zeit nicht möglich gewesen. Als Alternative entsteht im Jahr 1987 ein kleiner Hallenanbau an die große Turnhalle.

Arbeiter sind bereits dabei, die Einfassung für den Kunstrasenplatz in Luthe anzulegen. Quelle: Anke Lütjens

Zwei Vereinsheime stehen zur Verfügung

Außer den Sportanlagen in Luthe steht auch das moderne Sportforum des Hölty-Gymnasium in Wunstorf für den Sportbetrieb zur Verfügung. Die Dartsparte nutzt zusätzlich eine eigene Trainings- und Spielstätte im nahe gelegen Naturerlebnisbad. Neben dem Sport spielen auch die Geselligkeit und das Miteinander im Verein eine große Rolle. Dafür stehen das Vereinsheim sowie das Hans-Sommer-Haus der Tennissparte zur Verfügung.

Seit seiner Gründung haben ehrenamtliche Vorstände und Spartenleiter den Verein geleitet, die von den Mitgliedern gewählt werden. Zum Vorstandsteam des Gesamtvereines gehören derzeit Vorsitzender Manfred Zimmer, dessen Stellvertreter Simon Eickemeier und Danny Haasler sowie Schatzmeister Walter von der Ahe. Dem TSV Luthe gehören rund 1200 Mitglieder an, davon etwa 500 Kinder und Jugendliche.

