Wunstorf

Die Wunstorfer sind hilfsbereit: Die Bereitschaft, Kindern bedürftiger Familien der Tafel Wunstorf eine Freude zu machen, ist groß. Die Teilnahmekarten der Wunschbaumaktion in der Geschäftsstelle der HAZ und NP waren schnell vergriffen. Bis Donnerstag, 12. Dezember, müssen die Päckchen abgegeben werden.

Jan Weber von der gleichnamigen Buchhandlung überreicht an Ursula Jungbluth von der Tafel Wunstorf eine Bücherspende. Quelle: privat

Lesefutter für Tafelkunden

Die Tafel erhält in der Vorweihnachtszeit nicht nur Lebensmittelspenden. Für Lesefutter sorgt die Buchhandlung Weber mit 350 Büchern. „Es ist schön, gerade in der Weihnachtszeit unseren Kunden auch Buchgeschenke machen zu können“, freute sich die stellvertretende Vorsitzende der Tafel, Ursula Jungbluth. Die Abgabe von Lebensmitteln bleibe natürlich Kern der Tafelarbeit, betont Jungbluth. Doch gerade Kinder bräuchten Lesestoff im Alltag oder aber Kleinkinder die Bilderbücher.

Kita packt mehr als 90 Pakete

Mehr als 90 bunt verpackte Geschenke brachten Kinder der DRK-Kita Eleonore von Unger am Mittwoch in der Tafel vorbei. „Da sind Bücher, Puzzle, Süßigkeiten, Kuscheltiere, Zahnbürsten, Zahnpasta, Stifte und Rästelhefte drin“, verrieten die Kinder bei der Übergabe. An jedem Päckchen steht, ob es für ein Jungen oder Mädchen und für welche Altersgruppe es geeignet ist. „Das ist wichtig für die Verteilung“, bedankte sich Jungbluth für das große Engagement.

Dies geht auf die Initiative des Elternbeirates zurück. Mit einer derartigen Resonanz hatte dieser nicht gerechnet. Zwischen vier und 40 Pakete hatte Elternvertreterin Nina Langer der Tafel angekündigt. „Ich finde es total toll, ihr habt meine Idee unterstützt“, freute sich Elternvertreterin Yvonne Springmann. Es sei wichtig gewesen, eine Organisation vor Ort auszuwählen, sagt Kita-Leiterin Sabine Seehagen. Außerdem könne auf diese Weise etwas zurückgegeben werden. „Einmal pro Woche bekommen wir Obst von der Tafel“, erzählt die Kita-Leiterin.

Lesen Sie auch:

Von Rita Nandy