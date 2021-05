Steinhude

Auch wenn der Andrang am Wochenende wieder so groß war, dass Tagestouristen von einer Anreise abgeraten wurde: Stadt und Polizei wollen in den nächsten Wochen weiterhin nur mit Warnungen reagieren, wenn Steinhude so voll geworden ist, dass Besucher während der Corona-Pandemie nicht den notwendigen Abstand einhalten können. „Die derzeitigen Raten von Neuinfektionen rechtfertigen nicht mehr, dass wir schon im Vorfeld etwas sperren wie zu Ostern und zu Himmelfahrt“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum. Die Stadt hatte am Montagmorgen die Lage mit der Polizei in ihrer Corona-Runde erörtert, nachdem die Polizei den Erholungsort am Sonntag schon gegen 13 Uhr als zu voll eingeschätzt hatte.

„Man spürt eine Rückkehr des Tourismus in Richtung Normalität“, sagte Stockum. So hätten sich viele Besucher auch testen lassen, um wieder die Außengastronomie am Steinhuder Meer nutzen zu können. Das Testzentrum in den Steinhuder Strandterrassen war an dem sonnigen Wochenende ebenso gut besucht wie die Biergärten.

Gastronomen sind froh über Neustart

Seit Montag gelten wegen der anhaltend niedrigen Inzidenz in der Region aber schon wieder andere Regeln: Außen sind keine Tests mehr notwendig. Außerdem dürfen die Gastronomen auch innen öffnen, dafür müssen ihre Gäste dann aber einen negativen Corona-Test vorweisen. Die Maskenpflicht gilt im Ortskern und auf der Promenade nur noch, wenn sich Menschen zu nahe kommen. Die Ordnungskräfte wollen weiterhin vor Ort auf die Einhaltung der Regeln achten – und Menschen, die dagegen verstoßen, ansprechen. Nur wenn es zu voll wird, soll auch wieder über den Verkehrsfunk davor gewarnt werden, Steinhude anzusteuern.

Joachim Trautloff vom Hotelrestaurant Haus am Meer freut sich, dass der Betrieb wieder angelaufen ist. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Haus-am-Meer-Gastronom Joachim Trautloff, Vorsitzender des Verkehrsvereins, sagte: „Wir sind auf jeden Fall froh, dass wir wieder arbeiten dürfen. Und auch den Gästen merkt man an, wie glücklich sie darüber sind.“ Endlich habe jetzt auch das Wetter für die Außengastronomie gestimmt, und er ist auch froh über die folgenden Lockerungen. Denn die komplizierteren Auflagen mit der Testpflicht hätten zu Diskussionen mit einigen Gästen geführt. Trotzdem hat auch er das Interesse, dass niemand andere in Gefahr bringt: „Die einzige Angst ist jetzt natürlich die, dass die Zahlen wieder steigen.“

160 Verkehrsverstöße am Pfingstmontag

Dass die Besucher Steinhude wieder annehmen, zeigt sich auch daran, dass allein am Pfingstmontag 160 Verstöße gegen die Verkehrsregeln geahndet wurden. Nach dem zeitweise chaotischen Pfingstwochenende hatte Steinhudes Ortsbürgermeister Wilhelm Bredthauer (SPD) angemahnt, dass sich die Verkehrsbelastung Steinhudes rasch verringern müsse. In den Staus hatten sich am Sonntag auch Unfälle ereignet, die für weitere Verkehrsbehinderungen sorgten.

Besucher müssen wegen des erreichten Limits im August 2020 warten, um auf die Badeinsel Steinhude zu kommen. Quelle: Sven Sokoll

Für die Besucherzahl auf der Badeinsel gibt es – anders als im vergangenen Sommer – derzeit kein festes Limit. Im August 2020 mussten die Besucher an der Brücke mehrmals Schlange stehen, weil der Sicherheitsdienst 2000 Gäste gezählt und die Insel daraufhin dicht gemacht hatte. Auch die Maskenpflicht herrscht dort nur noch, wenn sich die Besucher zu nahe kommen, sowie beim Imbiss nach den allgemeinen Regeln für die Gastronomie.

Vom 19. Juni bis zum 25. Juli wird ein Sicherheitsdienst an jedem Wochenende auf der Badeinsel sein. „Bei Bedarf sind aber auch weitere Tage möglich“, sagte Stockum. Während der Sommerferien werden die Aufpasser aber ohnehin jeden Tag vor Ort sein.

