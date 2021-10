Wunstorf

Er ist ein Platz zum Ankommen im sonst so unruhigen Leben auf der Straße: Der Tagestreff an der Albrecht-Dürer-Straße 3 bietet Wohnungslosen eine Anlaufstelle mit Küche, Badezimmer, Waschmaschine und Trockner sowie Postanschrift. „Wohnungslos, nicht würdelos“, lautet das Motto der diakonischen Einrichtung. Wochentags ist das professionelle Team mit den Sozialarbeitern Sabrina Koster und Manfred Ratzmann von 8.30 bis 13.30 Uhr für die Besucher da – dienstags und donnerstags kommt eine Krankenschwester dazu.

Zur kalten Jahreszeit gibt es auch am Wochenende und an den Feiertagen Öffnungszeiten, die ein Team von Ehrenamtlichen ermöglicht. Weil in der Corona-Zeit einige der Freiwilligen um ihre Gesundheit fürchten, sucht das Team jetzt Verstärkung. „2 G oder 3 G – so etwas kommt für uns hier nicht infrage“, sagt Sozialarbeiterin Koster. „Das ist hier für viele die letzte Zuflucht, da gibt es keine Zugangsbeschränkungen.“ In den Räumen ist aber genug Platz für Abstände, Masken gehören ebenso zum Alltag wie regelmäßiges Lüften.

Öffnungszeiten am Wochenende

„Es geht darum, dass sich die Besucher auch an den Wochenenden aufwärmen können“, sagt Elke Evers, die selbst seit rund acht Jahren dabei ist und die ehrenamtlichen Einsätze koordiniert. Von November bis März öffnet der Tagestreff auch sonnabends, sonntags und feiertags, und zwar künftig jeweils von 12 bis 14 Uhr. „Wir haben die Stunden etwas vorverlegt“, erläutert Evers. „Wärme braucht man ja eher früher am Tag.“ Bei ganz strengem Frost könnten die Teams auch mal spontan entscheiden, länger offen zu lassen, wenn es ihnen passt.

Grundsätzlich sind die Helfer da, um die Anlaufstelle zu öffnen, Kaffee und andere Heißgetränke bereitzuhalten, sagt Evers. „Ich habe mir angewöhnt, auch einen Topf Suppe mitzubringen, aber dazu ist niemand verpflichtet.“ Auf die Suppe habe seinerzeit ihre Mutter bestanden. „Mach das, kauf für mich mit ein“, habe ihr die 91-Jährige eingeschärft, berichtet die Wunstorferin, die seitdem regelmäßig einen großen Topf mit rund einem Dutzend Portionen mitbringt. „Eine Tortenschlacht erwartet hier aber niemand“, versichert Koster.

Geschützter Raum zum Ausruhen

Manche Besucher legten auch gar keinen Wert darauf, groß verköstigt zu werden. „Wir haben es hier mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun“, sagt Evers. Einige blieben ganz in sich gekehrt, nutzten die Zeit in dem geschützten Raum, um bei Ruhe und Wärme ein Nickerchen zu machen. „Man hat manchmal das Gefühl, das ist hier wie ein Kokon für sie“, sagt Evers. Andere hielten gern mal einen Plausch.

Beim Besuch im Tagestreff am Montag sitzt eine Gruppe draußen am Rauchertisch und unterhält sich rege. Einzelne Besucher haben es sich auf den Bänken im Innenraum bequem gemacht, laden Mobiltelefone auf oder lesen Zeitung. Stammgast Joachim „Jojo“ Schulze hat die Zeitung durchgearbeitet, kommt ins Plaudern über die Weltlage. Nein, gewählt habe er nicht. „Das ist bürokratisch ein Riesenaufwand ohne Wohnsitz“, sagt er achselzuckend.

Küchenschnack auf Augenhöhe

Solche und andere Küchengespräche sind es, die Evers schätzt. „Man klönt ein bisschen, unterhält sich auf Augenhöhe“, sagt sie. Da höre sie auch mal ganz andere Ansichten als sonst im Bekanntenkreis, baue überdies Berührungsängste ab. „Wenn ich jetzt jemanden auf der Straße sitzen sehe, spreche ich ihn oft an und frage, ob ich helfen kann“, sagt sie. „Mein Mann kennt das schon, manchmal dauert es dann länger.“

Es erfordere ein wenig Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl, die Balance zwischen Nähe und Distanz zu finden, die das Ehrenamt erfordert. „Hier sind schon Leute gewesen, die zu viel von sich preisgegeben haben oder sich gar selbst therapieren wollten“, sagt die Koordinatorin, „das geht auf Dauer nicht gut.“ Es sei auch kritisch, wenn Mitarbeiter ihre private Telefonnummer an die Besucher weitergäben. „Wenn dann ein Notfall eintritt, können wir doch nicht weiterhelfen. Wir sind doch keine Sozialarbeiter“, betont Evers.

Ehrenamtliche werden gut eingewiesen

Ein bisschen Wärme geben, das könne man aber schon – und man bekomme auch viel zurück. Mit rund 20 Personen im Ehrenamtlichenpool müsse jede und jeder Einzelne nicht allzu oft aushelfen, sagt Evers. Alle Freiwilligen können selbst wählen, wie oft sie dabei sein wollen. Für Neue gebe es eine ausführliche Einweisung, außerdem trifft sich die Gruppe ein- bis zweimal pro Saison zum Austausch.

Wer mitmachen will, meldet sich am besten im Tagestreff, Albrecht-Dürer-Straße 3, montags bis freitags, 8.30 bis 13.30 Uhr, Telefon (0 50 31) 1 68 91. Ihren Ursprung hat die Ehrenamtlichengruppe im Förderkreis des Tagestreffs, der die Arbeit zusätzlich finanziell unterstützt. Auch er kann immer neue Mitglieder brauchen. Informationen und Kontakt laufen ebenfalls über den Tagestreff.

Von Kathrin Götze