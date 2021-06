Wunstorf

Die Region Hannover begeht in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen – und geht jetzt mit einem blauen Sofa und einem neuen Talk-Format auf Tour durch die Kommunen der Region. Neunter Stopp ist am Mittwoch, 16. Juni, ab 18 Uhr in der Abtei. Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) und Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt (CDU) nehmen auf dem blauen Sofa Platz, um gemeinsam auf die verhältnismäßig junge Geschichte der Region Hannover und die lange Historie der Stadt Wunstorf zu blicken. Die feiert in diesem Jahr ihr 1150-jähriges Bestehen.

Das Publikum ist online dabei und darf Fragen stellen, am besten per E-Mail an blaues.sofa@region-hannover.de. Zum Stream geht es auf www.youtube.com/regionhannover. Wer nicht live dabei sein kann, findet den Talk auch später noch unter dieser Adresse. Der direkte Link zum „Blauen Sofa unterwegs“ am Mittwoch, 16. Juni 2021: youtu.be/iWC0jWi7LB

Welche Entwicklungen haben die Geschicke von Stadt und Region beeinflusst? Wo gibt es Berührungspunkte, wo vielleicht auch widersprechende Interessen? Mit Jagau und Eberhardt plaudern zwei scheidende Verwaltungschefs auf dem blauen Sofa über 20 Jahre gemeinsam erlebte Geschichte und die Veränderungen in der regionalen Zusammenarbeit.

Von Anke Lütjens