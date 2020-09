Steinhude

Ein Dieb hat am Sonnabend in einem Supermarkt an der Großenheidorner Straße eine Geldbörse gestohlen. Eine 71-jährige Steinhuderin hatte ihre Tasche nach Polizeiangaben an einen Einkaufswagen gehängt. In einem unbeobachteten Moment gelang es dem Täter, den Reißverschluss zu öffnen, die Geldbörse mit 200 Euro Bargeld zu stehlen und unerkannt zu verschwinden.

Die Rentnerin hielt sich zwischen 13 und 13.20 Uhr in dem Discounter auf. Die Polizei warnt davor, Taschen in oder an Einkaufswagen unbeaufsichtigt zu lassen. Zeugen erreichen die Polizei unter Telefon (0 50 31) 9 53 00.

Von Anke Lütjens