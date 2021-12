Wunstorf

Senioren sind am Freitag, 3. Dezember, in Wunstorf erneut Opfer von Taschendieben geworden. Die Täter stahlen einer 75-jährigen Wunstorferin während ihres Einkaufs das Portemonnaie aus ihrem Korb. Die Tat ereignete sich gegen 11 Uhr in einem Geschäft an der Langen Straße. Einem 78-jährigen Senior entwendeten unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Baumarktes, Am Hohen Holz, die Geldbörse direkt aus seiner Hosentasche. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen 14 und 15 Uhr.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (05031) 9530115 beim Wunstorfer Kommissariat zu melden.

Von Rita Nandy