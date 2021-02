Steinhude

Auf dem Steinhuder Meer herrschte am Wochenende reger Betrieb. Am Sonnabendnachmittag zählte die Polizei rund 1000 Besucher und Besucherinnen. Am Sonntagmittag waren es an die 3000 Spaziergänger und Schlittschuhläufer.

Gegen 12.30 Uhr am Sonntag kreiste der Polizeihubschrauber über dem See, und die Feuerwehr Steinhude fuhr mit ihrem Hovercraft-Luftkissenfahrzeug los. Die Einsatzkräfte suchten eine halbe Stunde lang nach einer angeblich im Eis eingebrochenen Person. Besucher hatten aus weiter Entfernung jemand wild mit den Armen fuchteln gesehen und Hilfe gerufen, teilte eine Polizeibeamtin mit. Doch die Suche blieb ergebnislos.

Zur Galerie Am Sonnabend sind vor Steinhude Hunderte auf dem Eis vor Steinhude unterwegs – auf unterschiedliche Weise.

Rettungskräfte halten sich für Einsätze bereit

Am Sonnabend gab es nach Angaben der Polizei keinen Rettungseinsatz. Die Beamten, die am und auf dem See Präsenz zeigten, wiesen diverse Besucherinnen und Besucher auf die geltenden Corona-Regeln hin. Die Angesprochenen hätten sich sehr einsichtig und kooperativ gezeigt, berichteten sie anschließend. Auch die Johanniter hielten sich mit Rettungswagen vor Ort bereit. Hinweisschilder am Ufer warnten davor, die Eisfläche zu betreten. Die Feuerwehr Steinhude und die Stadtverwaltung Wunstorf hatten vorab ebenfalls Warnmeldungen veröffentlicht.

Von Rita Nandy