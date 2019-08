Wunstorf

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonnabend einen Fahrraddieb am Bahnhof ermittelt. Ein Taxifahrer hatte gegen 3 Uhr beobachtet, wie der 18-Jährige ein abgestelltes Fahrrad an sich brachte. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die den Täter fand und kontrollierte. Der junge Mann gab den Diebstahl zu. Das grüne Kettler-Damenrad haben die Beamten sichergestellt und hoffen, dass sich der rechtmäßige Eigentümer unter Telefon (05031) 9530115 beim Kommissariat meldet.

Von Sven Sokoll