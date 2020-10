Wunstorf

Auf der zweiten Führungsebene des Lufttransportgeschwaders 62 haben in zwei Fachgebieten neue Kommandeure ihr Amt angetreten. Oberstleutnant Hans Gerisch hat die Verantwortung über die Fliegende Gruppe nach zwei Jahren abgegeben, sein Nachfolger ist Danilo Lewtschenko. Bei einem coronabedingt kleineren Appell überreichte Kommodore Christian John Gerisch für seine Verdienste das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold. Er gratulierte zu der herausragenden Teamleistung der fliegenden Besatzungen, die mit dem Airbus A400M mittlerweile an vielen Orten der Welt verlässlich im Einsatz sind.

Gerisch wird sich im Verteidigungsministerium jetzt unter anderem mit der Territorialen Flugabwehr beschäftigen. Sein Nachfolger Lewtschenko hat auf dem Fliegerhorst noch mit der Transall das Fliegen gelernt. Auch er hat zuletzt im Ministerium gearbeitet. Er gab einen Ausblick darauf, dass das Geschwader künftig vermehrt Fallschirmspringer absetzen und zunehmende auch auf Behelfspisten landen wird.

Oberstleutnant Ruben Schenke (von links) ist neuer Kommandeur der Technischen Gruppe LTG 62. Kommodore Christian John dankt Vorgänger Tiemo Galle für seinen Einsatz. Quelle: Luftwaffe/Martin Buschhorn

Auch der Kommandeur der Technischen Gruppe, Oberstleutnant Tiemo Galle, hatte in seinen zweieinhalb Jahren eine besondere Zeit des Aufbaus zu gestalten. „Du hast mit deinen Männern und Frauen möglich gemacht, was möglich zu machen war“, sagte John. Galles neue Aufgabe wird sein, im Verteidigungsminsterium den Eurofighter weiterzuentwickeln und die Nachfolge für den Tornado vorzubereiten.

Sein Nachfolger Ruben Schenke hat bis vor zwei Jahren die 1. Technische Staffel des Geschwaders geführt und kehrt nun nach Wunstorf zurück. Zwischenzeitlich hat er im Hubschraubergeschwader 64 gewirkt.

Von Sven Sokoll