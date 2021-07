Münchehagen

In Münchehagens Dinopark beginnt die Ära von Emil und Emily. Die Knochen der beiden Plateosaurier sollen vor den Augen der Besucher präpariert und zusammengesetzt werden. Mit kleinem Getöse hat Nils Knötschke das Öffnen der hölzernen Kiste inszeniert, in der die beiden Teenager-Saurier nach Münchehagen gekommen sind. Mehr als 300 Knochen enthalte die Kiste, erläutert der wissenschaftliche Leiter des Dinoparks. Sie stammten aus Frick in der Schweiz, der wohl bedeutendsten Saurierfundstelle aus der Trias-Zeit.

Saurierknochen werden Dauerleihgabe für Dinopark

Aus Frick ist auch die Leiterin des dortigen Sauriermuseums, Andrea Oettl, angereist. Sie berichtet von dem rund drei Kilometer langen Plateau, auf dem sie seit Jahren viele Funde machten. Drei bis sieben neue Skelette jährlich seien die Regel. Emil und Emily hat Oettl nun abgegeben. Sie sollen nicht nur präpariert werden, sondern als Dauerleihgabe in Münchehagen bleiben.

Noch umschließt die Knochen ein schützender Gipsmantel. Von ihm und von allen anderen Ablagerungen aus 210 Millionen Jahren sollen sie im Dinopark befreit werden.

Hinter großen Scheiben können Dinopark-Besucher ab sofort die Präparation der Saurierknochen aus der Schweiz beobachten. Quelle: Beate Ney-Janßen

Plateosaurier gehören zu den frühen Dinosauriern des Trias. Ausgewachsene Tiere waren zwischen sechs und acht Metern lang. Aus ihnen gingen im Lauf von Millionen Jahren die Langhals-Dinosaurier hervor, die die größten Landtiere aller Zeiten waren.

Der Dinopark ist bis Ende Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Infos und tagesaktuelle Corona-Auflagen sind auf der Homepage www.dinopark.de hinterlegt.

Von Beate Ney-Janßen