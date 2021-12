Kolenfeld

Der Bau einer Ampel an der Kreuzung L392/Adolf-Oesterheld-Straße, auch als Hungerkamp-Kreuzung bekannt, verzögert sich bis in das Frühjahr 2022. „Sie musste noch einmal modifiziert werden“, sagte Bürgermeister Carsten Piellusch. Um in der Zwischenzeit für mehr Sicherheit an dem Unfallschwerpunkt zu sorgen, soll der Verkehr auf ein zulässiges Tempo von 50 statt bisher 70 gebremst werden.

Das hat die Stadtverwaltung am Montag dem Verwaltungsausschuss mitgeteilt. Die Planungen für eine Ampel laufen schon seit fünf Jahren. Die Stadt lässt sie bauen, während Region Hannover und Land sich die Kosten teilen wollen. In der Wunstorfer Politik gab es allerdings starke Sympathien dafür, dort lieber einen Kreisel zu bauen. Der Verkehr wird an der Stelle in den nächsten Jahren zunehmen, wenn das Gewerbegebiet sich weiter entwickelt.

Von Sven Sokoll