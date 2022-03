Wunstorf

Zu einem bewegenden Theaterabend lädt der Kulturring Wunstorf ein. Die Landesbühne Rheinland-Pfalz spielt am Sonnabend, 2. April, im Stadttheater an der Südstraße das Stück „Sophie Scholl – die letzten Tage“. Beginn ist um 20 Uhr. Die Inszenierung orientiert sich eng an den Verhörprotokollen der Geschwister Scholl.

Geschichte des Widerstands um die Weiße Rose und die Geschwister Scholl

Rund um Hans und Sophie bildet sich während des Dritten Reiches die studentische Widerstandsgruppe Weiße Rose. Sie ruft zum Aufstand gegen die Nazi-Diktatur auf. Auf einer alten Matrizenmaschine drucken sie Flugblätter, die sie per Post verschicken. Als die Briefumschläge wegen des Krieges knapp werden, kommen die Geschwister auf eine mutige, aber auch gefährliche Idee.

Das Stück zeigt, zu welchem Widerstand junge Menschen fähig sein können. Sie setzten ein Zeichen gegen die schweigende Masse, für Zivilcourage, und kämpften für die Freiheit der Gedanken. „Spannend bis zur letzten Sekunde. Top aktuell. Große Besetzung“, verspricht Ludger Wiese, Vorsitzender des Kulturrings.

Karten sind online und im Büro des Kulturrings erhältlich

Karten für die Veranstaltung am Sonnabend, 2. April, im Stadttheater kosten im Vorverkauf 25 Euro, ermäßigt 12,50 Euro. Sie sind unter Telefon (0231) 9172290 sowie online auf www.proticket.de/wunstorf erhältlich. Das Büro des Kulturrings, Am Burgmannshof 1B, hat montags und donnerstags, 15 bis 18 Uhr, sowie dienstags und freitags, 10 bis 13 Uhr, geöffnet.

Tickets können auch in der Buchhandlung Weber, Lange Straße 20 – 22, und bei der Steinhuder Meer Tourismus GmbH, Meerstraße 15 – 19 in Steinhude gekauft werden. Für Spätentschlossene gibt es Restkarten an der Abendkasse. Es gilt die 3G-Regel. Besucherinnen und Besucher müssen bis zu ihrem Sitzplatz, der frei gewählt werden kann, eine FFP2-Maske tragen.