Steinhude

Thorben Rump tritt bei der Kommunalwahl in Wunstorf am 12. September als Einzelbewerber für den Ortsrat Steinhude an. Der Ortsratsherr und stellvertretende Ortsbürgermeister von Steinhude hat dafür die notwendigen Unterstützer-Unterschriften gesammelt. Rump war Anfang 2020 aus der FDP ausgetreten und sitzt seitdem als Parteiloser im Ortsrat Steinhude und in einer Fraktion mit Kurt Rehkopf (FDP) im Rat der Stadt Wunstorf.

Lebensqualität und Tourismus vereinen

Rump tritt für die Ausweitung und Optimierung von Fahrradwegen, die Nachnutzung des Schulzentrums, einen verträglichen Betrieb der Badeinsel und die Verbesserung der Parkplatzsituation während der Saison ein. Sein Ziel sei es, Tourismus, Gewerbe und Lebensqualität vor Ort unter einen Hut zu bringen, sagt Rump.

Der Gemeindewahlausschuss tagt öffentlich am Mittwoch, 28. Juli, ab 16 Uhr in der Aula der Otto-Hahn-Schule, Barnestraße 80. Der Ausschuss entscheidet über die Zulassung aller bis Montag eingereichten Kandidaten und Listen für die Kommunalwahl am 12. September.

Von Anke Lütjens