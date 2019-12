Wunstorf

Das Tierheim vermeldet gute Nachrichten: Die beiden älteren Katzen Pünktchen und Anton sowie drei Meerschweinchen haben inzwischen neue Besitzer gefunden. Das gilt nicht für die beiden Kaninchendamen Mina und Nala, die bereits seit August im Tierheim leben und nun ein neues Zuhause suchen – ebenso wie zehn weitere Kaninchen.

Mitarbeiter päppeln Tiere auf

Die beiden sind nicht kastriert und kamen nicht wirklich gesund im Tierheim an. Die Mitarbeiter des Tierheim mussten die Kaninchen erstmal aufpäppeln, was auch gelungen ist. Nala leidet noch ab und zu an Verdauungsproblemen, was vom Futter abhängt. Daher darf sie nicht jede Art von Gemüse fressen. Mina wurde wegen eines Schnupfens behandelt. Der ist zwar weg, aber sie hat weiterhin Atemgeräusche, was möglicherweise auch so bleibt.

Kaninchen sind neugierig

Mina und Nala sind nicht ganz drei Jahre alt und dürfen gerne zusammen vermittelt werden. Sie benötigen viel Platz und Auslaufmöglichkeiten. Auch für Beschäftigung sollte gesorgt werden. Da beide eine Außenhaltung gewohnt sind, muss ihre Unterkunft wetter- und winterfest sein. Wie die meisten Kaninchen sind auch diese beiden recht neugierig und lieb. Mit etwas Geduld könnten sie auch handzahm werden. Das Tierheim sucht Menschen, die Erfahrung mit Kaninchen haben und auf die Bedürfnisse der beiden eingehen.

Weitere Informationen geben die Mitarbeiter des Tierheims unter Telefon (0 50 31) 6 85 55.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens