Wunstorf

Die CDU-Fraktion hat eine neue Idee, wie das Wohnwelt-Gebäude am ZOB weiter belebt werden könnte: Sie stellt sich vor, dort in der ersten Etage ein Tonstudio einzurichten, und will das in der nächsten Sitzung des Sozialausschusses am Dienstag, 11. Mai beantragen.

Während unten der Verein Lebenstraum mit seinem Kultur- und Kommunikationszentrum agiert, soll die obere Etage weiteren Zielgruppen dienen. „Seit Jahren wird das Potenzial aber nicht komplett genutzt“, schreibt die CDU in ihrer Mitteilung. In dem Tonstudio könnten Musikinteressierte mit Unterstützung eigene Titel aufnehmen. Das würde das Freizeitangebot für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene weiter verbessern.

Die CDU stellt sich vor, die Investition von bis zu 15.000 Euro möglichst über Spenden zu finanzieren. Betreut werden könnte das Studio von Ehrenamtlichen. Für die laufenden Kosten sollen die Nutzer Gebühren zahlen, die aber deutlich unter dem liegen sollen, was sonst in professionellen Studios anfällt.

Von Sven Sokoll