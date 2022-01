Wunstorf

Das Projekt Treffpunkt Kinderwagen soll weitergehen. Es hat zwar im vergangenen Jahr unter der Corona-Pandemie gelitten, doch die Initiatorinnen haben das Format der Veranstaltungen angepasst und finden den Grundgedanken weiterhin wichtig. Das Flüchtlingswohnheim am Luther Weg, der Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf und die städtische Sozialarbeit wollten damit 2019 Schwangere und junge Mütter aus Zuwandererfamilien unterstützen und in den Austausch mit ihnen kommen. Die Familien brauchen oft Informationen zum deutschen Gesundheits- und Sozialsystem, bringen aber auch ganz eigene Erfahrungen zu Schwangerschaft und Geburt aus ihren Herkunftsländern mit.

„2021 konnte der Treffpunkt leider nicht durchgängig wie geplant und gehofft durchgeführt werden“, berichtet Lena Finch, die das Johanniter-Heim am Luther Weg leitet. Unter den besonderen Bedingungen haben die Mitwirkenden in dem Jahr aber die Oststadtschule besucht und in einer Veranstaltung darüber informiert, wie das Sozialamt bestimmte Fälle bearbeitet. Außerdem gehörten zum Projekt Ausflüge durch Wunstorf.

Integrationsbeirat konstituiert sich

Seit Beginn erhält das Projekt auch Fördergeld aus dem Programm der Region Hannover für familienunterstützende Projekte in der Jugendhilfe. Außerdem hat Finch jetzt 650 Euro aus dem Topf des Integrationsbeirats beantragt. Dieser tagt zum ersten Mal nach der Kommunalwahl am Dienstag, 18. Januar, ab 18 Uhr in der Pausenhalle des Hölty-Gymnasiums und entscheidet dabei darüber.

Lesen Sie auch Wunstorf: Projekt Treffpunkt Kinderwagen kommt gut an

In der öffentlichen Sitzung werden die neuen Mitglieder sich auch vorstellen. Alle Teilnehmenden müssen die 3G-Regel befolgen und die Zuhörerinnen und Zuhörer sich bis 15 Uhr am gleichen Tag unter (05031) 101253 bei der Stadtverwaltung anmelden.

Von Sven Sokoll