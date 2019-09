Wunstorf

Die Stadt bemüht sich darum, der teilweise stark steigenden Nachfrage nach Kita-Plätzen zu entsprechen. Der Erste Stadtrat Carsten Piellusch berichtete am Dienstag im Sozialausschuss, dass zumindest in den Bereichen, in denen die Familien einen Rechtsanspruch haben, die Stadt wohl entsprechende Angebote mach...