Wunstorf

Auch Wunstorf wird für immer mehr Ukrainer zu einer Zuflucht während des Krieges in ihrer Heimat. Mittlerweile sind über die Stadt mehr als 100 von ihnen an unterschiedlichen Stellen einquartiert worden. „Die Dunkelziffer wird aber höher sein“, sagte Bürgermeister Carsten Piellusch, nachdem er am Montag auch dem Verwaltungsausschuss darüber berichtet hat.

Die Stadt freut sich weiterhin über Angebote, wo die Eintreffenden noch wohnen können. „Wir prüfen auch, ob wir einen Teil des Schulzentrums Steinhude nutzen können“, sagte Piellusch. Dort soll ein jüngerer Anbau auch nach dem geplanten Abriss erhalten bleiben. Weil der Fachbereich Soziale Dienste mit Besichtigungen und Betreuung viel zu tun hat, sind dort drei zusätzliche Stellen geschaffen worden. Die Stadt hat zur Betreuung der Flüchtlinge wieder einen engen Kontakt mit der Diakonie und Ehrenamtlichen aufgenommen.

Hier können Flüchtlinge auch unterkommen: Im früheren Schulzentrum Steinhude. Quelle: Sven Sokoll

Im Gespräch ist die Stadt auch mit den Kita- und Schulleitungen. Das Kultusministerium hat schon angekündigt, angesichts der besonderen Herausforderungen einige Rahmenbedingungen verändern zu wollen, damit die Integration gelingt. Bisher liegt der Erlass aber noch nicht vor. „Wir befragen aber jetzt schon die Ankommenden danach, ob sie selbst vielleicht Erzieher oder Lehrer sind, damit sie bei uns auch in dieser Funktion arbeiten können“, sagte Piellusch.

Auch Corona-Bekämpfung ist geplant

Auch die Bekämpfung der Corona-Pandemie spielt bei den Ankommenden eine Rolle. Die Stadt weist nicht nur auf die Test- und Impfangebote hin, sondern plant auch Einsätze der Mobilen Impfteams am Flüchtlingsheim am Luther Weg. „Leider steigen die Infektionszahlen ja auch in Wunstorf gerade stark“, sagte der Bürgermeister, der skeptisch ist, ob die Kommune mit den gerade geänderten Gesetzen künftig noch genug Werkzeuge hat, die Pandemie effektiv zu bekämpfen. Er selbst muss auch gerade aus dem Homeoffice arbeiten.

Stadt hat Sprechstunden eingerichtet

Am Luther Weg hatte die Stadt bereits eine regelmäßige Sprechstunde jeden Dienstag von 8.30 bis 12.30 Uhr eingerichtet, bei der Geflüchtete ihre Sozialleistungen beantragen können. Für Hilfsangebote etwa für Wohnungen, Spenden und ehrenamtliche Arbeit hat die Stadt außerdem die Telefonnummer (05031) 101151 geschaltet. Sie ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, montags bis donnerstags auch von 13 bis 15 Uhr zu erreichen.

Auf ihrer Internetseite www.wunstorf.de hat die Stadt außerdem viele weitere Informationen darüber zusammengefasst, was es im Zusammenhang mit den Gästen aus der Ukraine zu wissen gilt.