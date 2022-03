Wunstorf - Erinnerungen an die Heimat: So will Daniel Rebmann Flüchtlingen aus der Ukraine helfen

Der Künstlersohn Daniel Rebmann musste bereits 1993, getrennt von seinem Vater, mit der Mutter aus der Ukraine nach Wunstorf fliehen. Er weiß, was ihm damals fehlte – und worauf es jetzt bei den Flüchtlingsfamilien ankommt. Darum möchte er ihnen und den Menschen in seiner Heimat helfen.