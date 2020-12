Wunstorf

Nach jahrelanger Vorplanung beginnt in den nächsten Wochen der Umbau des Barneplatzes, der insgesamt rund vier Jahre dauern soll. Der Verwaltungsausschuss hat in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten den Auftrag für den ersten von fünf Bauabschnitten erteilt. Dabei soll am Ende der Straße An der Johanneskirche ein neuer Parkplatz entstehen.

„Der Baubeginn wird noch mit der Baufirma geklärt“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum. Die Stadt rechnet mit zwei Monaten Bauzeit und muss für den ersten Abschnitt rund 100.000 Euro ausgeben. Wo jetzt nur eine Wendeanlage und eine Wiese sind, sollen am Ende der Ladenzeile künftig 21 Autos parken können. Außerdem sollen dort Fahrräder überdacht in einer Garage abgestellt werden können.

Parkplätze fallen an anderer Stelle weg

Die neuen Parkplätze sind auch deshalb wichtig, weil an der Barnestraße und dem Platz nach der Umgestaltung andere Stellmöglichkeiten wegfallen sollen. Deshalb sollten die Ersatzparkplätze schon zu Beginn des ganzen Prozesses entstehen. Am Ende soll aber auch noch der bestehende Parkplatz direkt an der Straße Am Hasenpfahl für 150.000 Euro neu strukturiert werden, wodurch Platz für weitere Autos geschaffen werden soll.

Schon seit Langem gibt es Bestrebungen, den Platz aus den Sechzigerjahren zu überarbeiten. Der Prozess hat nun 2016 begonnen, wobei 2017 und 2019 auch die Öffentlichkeit mitdiskutieren konnte. Im Juli hat der Verwaltungsausschuss das Konzept beschlossen.

Eigentlicher Platz folgt ab dem Sommer

Im nächsten Frühjahr will die Stadt Handwerker für den nächsten Bauabschnitt suchen, bei dem die Kanäle und das Pflaster auf dem eigentlichen Barneplatz erneuert werden. „Hier soll es im Sommer losgehen“, sagte Stockum. Die Stadt rechnet mit Kosten von einer Million Euro. Zwischenzeitlich war ein Problem, dass ein Streifen des Platzes vor der Ladenzeile im Privateigentum war. Lange fehlten entsprechende Vereinbarungen mit den Eigentümern, das Areal öffentlich nutzen zu können. Das ist nun aber nachgeholt worden.

So könnte ein Teil des Barneplatzes nach einer Idee des Ingenieurbüros SHP 2024 aussehen. Quelle: SHP

Der Platz ist so geplant worden, dass Besucher sich dort gut aufhalten und Kinder spielen können, die Marktbetreiber weiterhin Platz finden und die festen Gastronomen ihre Tische aufstellen können. Auch für eine mobile Bühne ist ein Platz vorgesehen.

Kreisel gehört auch zum Plan

Die Sanierung der Barnestraße in dem Abschnitt folgt dann für 600.000 Euro im Jahr 2022. Sie soll sich anschließend nicht nur optisch besser in den Platz einfügen, sondern wird sich auch auf einer Ebene mit ihm befinden. Dort wird dann auch eine Bushaltestelle entstehen, die allerdings zwischenzeitlich strittig war.

Als vorletzter Abschnitt, bevor die Parkplätze Am Hasenpfahle an der Reihe sind, soll noch ein Kreisel an der Kreuzung der Barnestraße mit Am Hasenpfahl entstehen. Dafür sind rund 400.000 Euro eingeplant.

Von Sven Sokoll