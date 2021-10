Luthe

Der Umbau der Grundschule Luthe soll nicht bereits im nächsten Jahr geplant werden. Damit hat der Wunstorfer Verwaltungsausschuss am Montag einen einstimmigen Antrag des Ortsrates Luthe zurückgestellt. Weil in dem Pavillon Probleme mit der Raumluft aufgetreten sind, wurde an der Schule bereits ein Container aufgestellt. Deshalb wollten die örtlichen Politiker die Planung von 2023 in einem „abzusehenden Nachtragshaushalt“ auf 2022 vorziehen.

Der Hintergrund ist, dass für dieses und das nächste Jahr wegen der Kommunalwahl ein Doppelhaushalt beschlossen wurde, der nur in einem Nachtrag geändert werden kann. „Das plant die Verwaltung derzeit aber nicht“, sagte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt. Die Grundschule müsse auch erst einmal konkrete Wünsche entwickeln. Außerdem soll nach der Prioritätenliste zunächst die Grundschule Steinhude für den Ganztagsbetrieb umgebaut werden. „Für mehr hat die Verwaltung auch keine Kapazitäten“, sagte Eberhardt.

Von Sven Sokoll