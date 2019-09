Idensen

Der Verzicht auf Plastik im täglichen Leben stößt oftmals an Grenzen. Dies wurde bei einem Erfahrungsaustausch in der Neuen Kirche in Idensen zum Abschluss der Plastikfasten-Aktion deutlich. Die evangelischen Kirchengemeinden hatten zu einem dreiwöchigen Verzicht aufgerufen.

Das Fazit der Teilnehmer: Bei Obst und Gemüse ist es einfach die dünnen Einwegtüten durch Netze zu ersetzen. Außerdem bieten bereits mehrere Geschäfte bereits an, Aufschnitt in mitgebrachte Behälter zu füllen. Problematischer wird es hingegen bei Hygieneartikeln. Das Ehepaar Drude hat festgestellt, dass auch Kinder und Berufstätigkeit den Verzicht erschweren. So schmeckte der Tochter das Weißbrot nicht so gut wie das abgepackte Toastbrot.

Früher habe Anke Drude Waschnüsse im Baumwollbeutel benutzt. „Aber mit kleinen Kindern bin ich davon abgekommen“, sagt sie. Die Waschleistung reicht bei hartnäckigen Flecken nicht aus. Auch habe sie ein Buch mit Tipps, wie sich beispielsweise Zahnpasta selbst herstellen lässt. „Das wäre auch eine Option, wenn man Zeit hätte“, sagt die berufstätige Mutter.

In einer Abschlussrunde tauscht sich die Gemeinde in der Neuen Kirche über den Verzicht auf Plastik aus. Quelle: Rita Nandy

Hoffnung auf umweltfreundliche Produkte aus dem Dorfladen

In der Diskussion wurde auch klar, dass es nicht unbedingt darum geht, Plastik zu 100 Prozent aus dem Alltag zu verbannen. „Es ist wichtig anzufangen“, sagt Uwe Wolf aus Idensen, Initiator der Aktion. „Man muss nicht den Anspruch haben plastikfrei zu leben. Jedes einzelne Teil auf das verzichtet wird, hilft“, ergänzt Annette Primke von der Kirchengemeinde Bokeloh. Auf einem Tisch hatte sie Plastikprodukte und umweltschonende Alternativen zusammengestellt. Dazu gehört ein Deo mit Papierummantelung aus dem Drogeriemarkt.

Albrecht Drude setzt seine Hoffnungen auch auf den neuen Dorfladen in Bokeloh. Doch dieser wird aus wirtschaftlichen Gründen nicht komplett auf Verpackungen verzichten können. Es seien nicht genug Kunden bereit, dafür mehr Geld auszugeben, hatte der Geschäftsführer Johannes Schmunkamp bei der jüngsten Vorstellung des Projektes erzählt. Anke Drude gab ebenfalls zu bedenken, dass beim Kauf von loser Ware einige Käufer an ihre finanziellen Grenzen stoßen: „Es ist deutlich teurer.“ Klar wurde, dass eine umweltfreundliche Verpackung nicht automatisch ein Produkt in guter Qualität beinhaltet. Kritisch merkte eine Teilnehmerin an, dass ihre Haarseife das umstrittene Palmöl enthalte.

Deutschland hat Ressourcen bereits aufgebraucht

In einem Einführungsvortrag macht Uwe Wolf deutlich, warum sich Kirche mit dem Thema Plastikfasten beschäftigt: Es gelte die Schöpfung zu bewahren. „Nicht nur für uns, sondern auch für die Folgegenerationen“, führt der Idenser aus. Bereits seit dem 29. Juli seien die natürlichen Ressourcen für dieses Jahr verbraucht. Die Deutschen leben so als hätten sie drei Erden zur Verfügung, sagt er.

Erschreckend sei auch die Tatsache, dass der Ressourcenverbrauch nicht kontinuierlich, sondern explosionsartig ansteige. Beim Müll werde nur die Hälfte recycelt, der Rest verbrannt. Ob das deutlich schwerere Glas, das gereinigt werden muss, ein sinnvoller Ersatz für Plastik ist, könnte bei einer nächsten Fastenaktion beleuchtet werden. Denkbar sei dann den CO2-Verbrauch zu reduzieren.

