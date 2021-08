Mesmerode

Umweltsünder waren in Mesmerode am Werk: Drei prächtige Eichen sind am Spielplatz in Verlängerung der Straße Auf der Worth dem Baufrevel zum Opfer gefallen. Der oder die Täter haben die Bäume im Wurzelbereich mit jeweils vier Löchern angebohrt und eine giftige Substanz hineingegeben. Die rund 30 Jahre alten Eichen sind dadurch abgestorben und müssen gefällt werden. „Ich bin sehr enttäuscht, ärgerlich und traurig“, sagte Ortsbürgermeister Ulrich Troschke (SPD) vor Ort.

Städtische Bäume werden geschädigt oder vernichtet

„Leider ist das kein Einzelfall. Auch im Blumenauer Wäldchen gibt es Vorfälle“, sagte Kerstin Neff, Fachdienstleiterin für Gartenbau bei der Stadt Wunstorf. In der Vergangenheit hat die Verwaltung vermehrt Vorfälle verzeichnet, bei denen städtische Bäume durch Private widerrechtlich beschädigt oder sogar vernichtet wurden. Aus diesem Grund möchte die Stadt Wunstorf alle Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren. Verstöße würden konsequent geahndet und zur Anzeige gebracht.

Umweltfrevel ist eine Straftat

„Im Frühjahr ist uns aufgefallen, dass an den drei Eichen kein Laub war. Bei einer näheren Kontrolle haben wir festgestellt, dass jemand nachgeholfen hat, um sie absterben zu lassen“, berichtet Neff. Das sei kein Kavaliersdelikt und werde strafrechtlich verfolgt. Gerade in Zeiten des Klimawandels haben Bäume eine immense Bedeutung. „Wir kämpfen um jeden Baum“, betont Neff. Da die Eichen Teil des Bebauungsplan An den Auewiesen sind, muss die Stadt Wunstorf sie ersetzen. „Ein so großer Baum wie dieser kostet eine fünfstellige Summe“, schätzt Neff.

Zeugen gesucht

Über die Motive des oder der Täter kann die Fachfrau auch nur mutmaßen. „Vielleicht hat jemandem das Laub nicht gepasst, der Schattenwurf oder die Beeinträchtigung der Solaranlage.“ Die Tat muss im Herbst oder Winter passiert sein. „Vielleicht bekommen wir ja Hinweise von Zeugen“, hofft Neff. Sie möchte auch Anwohner, nicht nur in Mesmerode, darum bitten, wachsam zu sein.

Von Anke Lütjens