Eine große Menge grauen Schlamms haben bislang unbekannte Täter auf einem Feldweg in der Nähe des Mittellandkanals illegal entsorgt. Ein Teil der Masse ist auch in die Südaue geflossen. Angler hatten ihre Entdeckung am Sonntag der Polizei mitgeteilt. Daraufhin rückten Beamte zu der Stelle in der Verlängerung des Düendorfes Weges aus, die schließlich die Stadt informierten.

Für die Südaue ist nach Angaben der Stadt die Untere Wasserbehörde der Region Hannover zuständig. „Mitarbeiter waren auch vor Ort und haben Proben genommen, die im Labor untersucht werden“, sagte Sprecher Alexander Stockum. Bislang sei nicht bekannt, worum es sich bei der zähen Masse handelt und ob sie giftig ist. Auch das Ergebnis der Region steht noch aus. Aus dem Kanal stamme der Schlamm jedenfalls nicht, sagte Stockum. Dass es sich um Beton handelt, sei auch auszuschließen.

Unbekannte entsorgen eine bislang unbekannte Masse auf einem Feldweg nahe des Mittellandkanals. Die Region nimmt die Ermittlungen auf. Quelle: Anke Lütjens

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine illegale Müllentsorgung, die als Ordnungswidrigkeit gewertet wird. „Das ist ein gravierender Verstoß“, betonte Stockum.

