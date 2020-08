Wunstorf

Der Fahrzeugbesitzerin fiel der Schaden an ihrem VW erst am nächsten Tag auf: Am Donnerstag, 20. August, fuhr ihr Lebensgefährte mit dem Auto zum Marktkauf an der Hagenburger Straße. Der 53-Jährige parkte es dort gegen 20 Uhr. Nach seinem Einkauf kehrte er direkt zur Wohnung in der Straße Auf der Reith zurück. Am nächsten Morgen gegen 11 Uhr bemerkte die Wunstorferin die beschädigte Heckklappe und das demoliert Rücklicht. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter das Fahrzeug auf dem Parkplatz des Supermarktes beschädigte und flüchtete. Sie sucht Zeugen. Das Polizeikommissariat ist unter Telefon (05031) 9530115 erreichbar.

Von Rita Nandy