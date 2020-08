Wunstorf

Ein Moment der Unachtsamkeit hat offensichtlich zu einer Karambolage geführt. Eine 26-jährige Autofahrerin war am Sonnabend gegen 14.15 Uhr auf der Südstraße mit ihrem Audi A6 unterwegs. Dabei übersaht sie ein Fahrzeug, dass vor ihr bremste und fuhr auf. Durch den starken Aufprall schob sie den vorausfahrenden Opel Astra auf ein weiteres Fahrzeug. Rettungskräfte brachten eine schwangere 28-jährige Beifahrerin vorsorglich in ein Krankenhaus. Die weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizei gibt die Höhe des Schadens mit rund 6500 Euro an.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Wunstorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Rita Nandy