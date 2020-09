Wunstorf

Nach einem Auffahrunfall an der Ampel Richthofenstraße flüchtete der Unfallverursacher. Er war am Sonnabend, gegen 17.40 Uhr, mit einem VW Touran mit Braunschweiger Kennzeichen auf einen Audi A1 aufgefahren. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf einen Mazda 6 geschoben. Der VW-Fahrer wendete und flüchtete in Richtung Bahnhof. Dort konnte die Polizei das Auto auf einem Parkplatz unter der Hochstraße sicherstellen. Der Halter gibt an, dass eine unbekannte Person gefahren sei.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Zeugen erreichen das Polizeikommissariat unter Telefon (05031) 9530115.

Von Rita Nandy