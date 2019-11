Wunstorf

Ein 83-jähriger Autofahrer hat am Freitag, 8. November, um 20.15 Uhr an der Straße Am Hasenpfahl die geöffnete hintere Fahrzeugtür eines Hyundai touchiert. Beim Zuschlagen der Tür verletzte sich eine 18-jährige Wunstorferin leicht. Der Hyundai parkte ordnungsgemäß in Höhe der Hausnummer 40. Weil sich beide Parteien nicht einig sind, wer Schuld an dem Unfall hat, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05031) 953 00 zu melden.

Von Rita Nandy