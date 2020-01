Bokeloh

In Bokeloh ist ein Stück Handelsgeschichte zu Ende gegangen. Karl-Wilhelm und Ursula Lange haben zum Jahreswechsel ihr Blumengeschäft an der Steinhuder Straße geschlossen, nachdem sie nun beide im Rentenalter sind. „Einmal muss leider Schluss sein“, sagte der Inhaber. Seit 1957 hatten die Kunden dort einkaufen können – für diese lange Zeit bedankte sich am Mittwoch Ortsbürgermeister Matthias Waterstradt.

Langes Vater Karl hatte in Mesmerode 1950 eine Gärtnerei eröffnet. In der Filiale im Nachbarort hatten Langes zunächst Obst und Gemüse angeboten, schwenkten dann im Laufe der Zeit auf Schnittblumen um. 1979 übernahm Karl-Wilhelm Lange die Verantwortung, seine Frau betrieb seit 1981 den Bokeloher Laden.

In der Geschäftswelt hat sich viel getan

Dieser war zunächst recht klein, doch als der benachbarte Frisör direkt an die Kreuzung zog, konnten die Langes weitere Flächen hinzunehmen und umbauen. Zuletzt boten sie auf 90 Quadratmetern ihre Blumen an. Aber auch Weihnachtsbäume haben sie regelmäßig vermarktet, manchmal mit einer Bude vor der Tür. „Mit den Bäumen habe ich manche Stunde verbracht, weil ich sie zum Teil bis in die Nacht ausgeliefert habe“, berichtet Karl-Wilhelm Lange.

„Auch sonst haben wir in der Geschäftswelt in der Nachbarschaft viel Wandel miterlebt. Und wir hatten zeitweise auch noch zwei weitere Blumenläden im Dorf“, sagt Ursula Lange. Manchmal sind Leute auch zu ihr gekommen, um sich einfach nur mal auszusprechen und nach einer halben Stunde wieder zu gehen.

Kinder haben die Langes keine, und von einigen Interessenten ist am Ende niemand übrig geblieben, der den Laden übernehmen wollte. „Es sind ja auch lange Tage, wenn man morgens immer erst zum Großmarkt fahren muss. An einem Laden hängt viel dran“, wissen Langes. So ist nun zunächst offen, wie es dort weitergeht.

Gärtner wollen Dorfladen unterstützen

Zu besonderen Anlässen wie Beerdigungen sind die Langes aber in Mesmerode weiter aktiv. Sie wollen dabei künftig mit dem Dorfladen kooperieren, der in wenigen Wochen gegenüber in der früheren Sparkassenfiliale eröffnen wird. Ihm haben sie auch ihr Inventar angeboten, und Karl-Wilhelm Lange koordiniert die Ehrenamtlichen, die sich um die Außenanlagen kümmern.

„Vielen Dank für alles. Ich freue mich darauf, dass wir weiter zusammenarbeiten“, sagte Waterstradt, der auch dem Aufsichtsrat des Dorfladens vorsteht. Dort gehe alles im Moment gut voran, berichtete er. Einen Eröffnungstermin haben die Aktiven aber bisher noch nicht festgelegt.

Von Sven Sokoll