Für ihren Tag der digitalen Fotografie am Sonnabend, 25. Januar, hat die Volkshochschule ( VHS) Hannover-Land ein neues Tagesprogramm vorbereitet. Los geht es in ihrer Geschäftsstelle im Dorfgemeinschaftshaus, Kirchplatz 2, um 10 Uhr mit einem Vortrag „Maritimes Hamburg und andere Foto-Ziele“ sowie „Blitz im Studio“ (auch um 13 Uhr). Um 11 Uhr folgt eine Einführung in Instagram sowie die Bildbearbeitung am iPad (auch 14 Uhr).

Luther Kirche wird illuminiert

Nach einer Mittagspause dreht sich ab 13 Uhr ein Vortrag um analoge Fotografie. Die Teilnehmer sollen aber auch selbst auf den Auslöser drücken. Dafür steigt ab 15 Uhr eine Drohne in den Himmel. Eine Stunde später folgt ein Workshop zu „Architektur in besonderem Licht“. Zum Abschluss wartet auf Hobbyfotografen ein außergewöhnliches Motiv: Die Luther Kirche wird von 17 bis 20 Uhr illuminiert. „Ein Bibelvers soll an die Mauer projiziert werden“, verrät Alexander Lüder, VHS-Fachbereichsleiter MINT & Neue Medien und Organisator der Veranstaltung.

Organisator hofft auf zahlreiche Fotografen

Zwischen 10 und 17 Uhr können sich Besucher die Ausstellung zu den Themen Mehrfachbelichtung, Tier- und Architekturfotografie sowie analoge Fotografie ansehen. Es sind auch Bilder von Kursteilnehmern und Dozenten zu sehen, die neue Angebote zur Fotografie leiten werden. Wer möchte, kann sich während des Tages scannen und als 3-D-Figur ausdrucken lassen. „Wir freuen uns auf zahlreiche Fotografen, die neue Facetten ihres Hobbys kennenlernen und sich inspirieren lassen möchten“, sagt Lüder.

Teilnahme ist kostenlos

Anmeldungen nimmt die VHS unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de sowie per Telefon unter (05031) 97 10 85 entgegen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Von Rita Nandy