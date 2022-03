Steinhude/Hannover

Das Steinhuder Meer zählt gerade in der Dämmerung zu den wohl beliebtesten Fotomotiven in der Region. Zu einem abendlichen Spaziergang mit der Fotokamera lädt die Volkshochschule Hannover-Land für Freitag, 25. März, sowie am Mittwoch, 30. März, ein. Am Freitag geht es von 16 bis 17.30 Uhr auf Motivsuche, am Mittwoch von 17.15 bis 18 Uhr.

Motivsuche in Hannover

Am Freitag, 18. März, lernen Teilnehmende die Einflüsse von Belichtungszeit, Blende und ISO-Zahl auf die Qualität und Aussagekraft ihrer Bilder kennen. Die entsprechenden Motive finden die Kursteilnehmenden von 17 bis 21.30 Uhr in Hannover.

Infos zu Fotografiekursen sind auf der VHS-Homepage zu finden

Anmeldungen nimmt die VHS in ihren Geschäftsstellen, unter anderem am Luther Kirchplatz, entgegen sowie online auf www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de sowie unter Telefon (0 50 32) 90 14 40. Auf der Internetseite sind auch die entsprechenden Kursnummern und Teilnahmegebühren sowie die Kameraausrüstung, die mitgebracht werden muss, angegeben.

