Wunstorf

Einige Impfstoffe stehen im Verdacht, häufiger Thrombosen auszulösen. Gesicherte Studien dazu gibt es in Deutschland noch nicht – aber reichlich Diskussionen. Venenärztin Erika Mendoza möchte sich diesem Thema daher wissenschaftlich widmen. Die Ethikkommission Hannover hat bereits ihre Zustimmung gegeben.

Ärztin benötigt für Studie 200 Freiwillige

Die Generalsekretärin der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie (Fachgebiet der Venenerkrankungen) möchte der Frage nachgehen, ob und wenn ja, bei welchen Impfstoffen ein tatsächliches Risiko einer Thrombose gegeben ist. Dafür sucht sie 200 Probanden, die sich an ihrer Studie beteiligen. Diese finanziert sie aus eigener Tasche ohne Industrie-Sponsoring.

Zwei Blutentnahmen erforderlich

Interessenten müssten sich zweimal vormittags Blut abnehmen lassen. Einmal vor der Impfung sowie 14 Tage danach. Das Blut müsse noch am selben Tag im Labor untersucht werden, erläutert die Ärztin. Es sei nicht notwendig, nüchtern in ihrer Praxis, Speckenstraße 10, zu erscheinen. Wer mitmachen möchte, meldet sich einfach unter Telefon (0 50 31) 91 29 41 oder schickt eine E-Mail an corona@venenpraxis-wunstorf.de. Jeder kann teilnehmen. Einzige Voraussetzung ist, dass der Impfwillige kein Medikament zur Blutverdünnung einnehme.

Impfung löst häufiger Thrombosen aus

Sollte sich bei der zweiten Probe eine Gerinnungsaktivität herausstellen, werden auf Wunsch weitere Untersuchungen eingeleitet. Medizinerin Mendoza rechnet damit, dass sich bei etwa 10 bis 20 Prozent Veränderungen zeigen werden. Dabei könne es sich aber auch um kleinere Gerinnsel handeln. Im Moment stelle sie bei ihren Patientinnen und Patienten häufiger eine Thrombose nach der Impfung fest. Acht von zehn seien mit Biontech geimpft worden. Dies bedeute jedoch keinesfalls, dass dieser Stoff schlechter als andere sei. Er werde derzeit nur häufiger verimpft. Wichtig ist der Ärztin zu betonen, dass sie keinesfalls Angst vor einer Impfung schüren möchte. Sie möchte vielmehr wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen.

Hausärztinnen und Hausärzte sind derzeit stark gefordert

Am Wochenende möchte Mendoza auch noch bei Hausärztinnen und -ärzten nachfragen, ob sie sich an der Blutentnahme beteiligen möchten. Sie habe aber durchaus Verständnis, wenn diese ablehnen. Sie seien schließlich mit dem Impfungen bereits stark zusätzlich belastet.

Von Rita Nandy