Mit dem Frühling erwacht auch das kulturelle Angebot. Konzerte, Frühlingsausstellung und Müllsammeln sind für das Wochenende, 25. bis 27. März, geplant. Eine Übersicht:

Freitag: Interkulturelles Familiencafé öffnet im Gemeindehaus

Elf Familien haben einen Treffpunkt für Geflüchtete aller Nationalitäten und Einheimische initiiert. Am Freitag öffnet erstmals das „Interkulturelle Familiencafé Welcome“ im Gemeindehaus der Stiftskirche, Stiftsstraße 5b. Zwischen 15 und 16.30 Uhr besteht freitags die Möglichkeit, bei warmen Getränken und Leckereien, Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Eingeladen sind Eltern und Großeltern mit ihren Kindern. Für die Kinder sind Spiele und Bastelangebote geplant. Der Eintritt ist frei. Teilnehmende müssen einen aktuellen negativen Test einer Teststation vorweisen.

Freitag: Kulturring Wunstorf lädt zum Jazzkonzert ins Stadttheater ein

Beim Jazzkonzert des Kulturrings Wunstorf versetzt die Band Lothar Krist Hot Five das Publikum musikalisch in den Karneval von New Orleans – der Wiege des Jazz. Das Konzert beginnt am Freitag um 20 Uhr im Stadttheater, Südstraße 8. Dort gilt die 3G-Regel, ein Nachweis ist mitzubringen. Außer am Sitzplatz muss eine FFP2-Maske getragen werden.

Freitag: Ehepaar erzählt im Gemeinderaum über seine Lissabon-Reise

Die Kirchengemeinde „Zum Heiligen Kreuz“ in Bokeloh startet am Freitag ihre Veranstaltungsreihe „Haben Sie Lust, mit uns zu verreisen?“. Den Auftakt machen Janet und Torsten Greth. Das Ehepaar berichtet ab 19 Uhr im Gemeinderaum, bei portugiesischem Wein und alkoholfreien Getränken, über seine Reise nach Lissabon. Der Eintritt ist frei. Es gilt die 2G-Regel.

Sonnabend: Heimatverein Luthe ruft zum Müllsammeln auf

Der Heimatverein Luthe lädt zu seiner Müllsammelaktion ein. Am Sonnabend heißt es „Wir entmüllen die Luther Gemarkung“. Los geht es um 14 Uhr vom Hof der Familie Stille, Seeweg 14, aus. Wenn das Wetter mitspielt, soll die Veranstaltung bei einem Imbiss und Getränken ausklingen.

Sonnabend: In der Corvinuskirche Wunstorf erklingt ein Lied für den Frieden

Die Kirchengemeinde Corvinus in Wunstorf will ein Zeichen für den Frieden in Europa setzten. Für Sonnabend um 14 Uhr lädt sie zum gemeinsamen Singen von „Give peace a chance“ von John Lennon in die Kirche, Arnswalder Straße 20, ein. Anton Moll, der Chorleiter von Voice, übt die Liedzeile mit allen Besucherinnen und Besuchern ein und nimmt sie dann auf. Zusammen mit anderen Aufnahmen erstellt er ein Video und lädt dieses dann auf Youtube hoch.

Sonnabend: Musikschule Wunstorf stellt Instrumente vor – Anmeldung erforderlich

Einmal in die Posaune blasen oder an der E-Gitarre zupfen: Das können interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Musikschule Wunstorf ausprobieren. Die lädt für Sonnabend von 15 bis 16.30 Uhr zur Instrumentenvorstellung in ihre Räume an der Hindenburgstraße 25 a ein. Aus Gründen des Infektionsschutzes ist in diesem Jahr die Teilnehmerzahl begrenzt. Nach dem derzeitigen Stand kann es zwei Gruppen mit jeweils 25 Personen geben. Jede Gruppe hat 60 Minuten Zeit, das Angebot zu nutzen. Alle Interessenten müssen sich im Vorfeld per E-Mail an mail@musikschule-wunstorf.de mit ihren Kontaktdaten anmelden. Pro Familie ist nur ein Elternteil erlaubt, es sei denn, die Erwachsenen wollen selbst Instrumente ausprobieren.

Sonnabend: Stadt Wunstorf nimmt an Earth Hour teil

Die Stadt Wunstorf fordert dazu auf, sich an der weltweiten Earth Hour zu beteiligen. Für eine Stunde geht dann am Sonnabend auch in Wunstorf an städtischen Gebäuden das Licht aus. Sie löscht ab 20.30 Uhr für eine Stunde die Beleuchtung an Rathaus, Abtei und Stadttheater.

Wochenende: Dorfmanufaktur Idensen lädt zum Frühlingsfest ein

Die Dorfmanufaktur Idensen, Brinkstraße 2, bietet erlesenes Kunsthandwerk an. Das hat sich längst über die Grenzen Wunstorfs hinaus herumgesprochen. Beim Frühlingsfest am Wochenende, 26. und 27. März, können Besucherinnen und Besucher nach Herzenslust stöbern und kaufen. Geöffnet ist jeweils von 11 bis 17 Uhr. Eine weitere Möglichkeit, das Kunsthandwerk zu kaufen, besteht im Laden der Dorfmanufaktur. Öffnungszeiten sind freitags, 15 bis 18 Uhr, sowie sonnabends, 10 bis 18 Uhr.

Sonnabend und Sonntag: Kunstverein stellt Fotografien von Birgit Wehmhoyer aus

Ihre Fotografien fordern zu eigenen Assoziationen und Perspektiven auf: Der Kunstverein Wunstorf zeigt in seiner Frühjahrsausstellung in der Abtei 35 Werke der Künstlerin Birgit Wehmhoyer aus Hannover. Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 10. April, in der Abtei, Wasserzucht 1, zu sehen. Sie ist dienstags bis donnerstags sowie sonnabends von 15 bis 18 Uhr geöffnet und sonntags von 11 bis 18 Uhr. An den Sonntagen, 27. März und 3. April, bietet Wehmhoyer jeweils um 16 Uhr auch Familienführungen an.

Sonntag: Hauptkonfirmanden stellen sich im Gottesdienst vor

Hauptkonfirmandinnen und -konfirmanden gestalten am Sonntag den Gottesdienst in der evangelischen Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ in Bokeloh. Der Vorstellungsgottesdienst beginnt um 11 Uhr. Es gilt die 3G-Regel. Teilnehmende müssen sich bei der Kirchengemeinde anmelden.

Kulturring Wunstorf unterstützt Ukraine-Hilfe mit Benefizkonzert

Der Kulturring Wunstorf hat innerhalb kürzester Zeit ein Benefizkonzert auf die Beine gestellt. „Wunstorf hilft“ heißt es am Sonntag im Stadttheater. Den musikalischen Part übernimmt die Big Band Wunstorf. Die Spenden gehen an die Ukraine-Hilfe der Johanniter. Los geht es um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei und es besteht freie Sitzplatzwahl. Über die geltenden Corona-Regeln informiert der Kulturring auf seiner Homepage.