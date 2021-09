Wunstorf

Wie steht es um das Wunstorfer Grundwasser? An einem Infostand vor der Stadtkirche hat der Umweltverein VSR am 11. August zahlreiche Wasserproben aus Gartenbrunnen eingesammelt, um sie auf ihren Nitratwert zu testen. Die 183 Proben stammten aus Gartenbrunnen im Bereich Neustadt, Garbsen, Wunstorf, Seelze, Hagenburg, Haste.

Immerhin 27 Proben hätten mehr Nitrat enthalten, als es die deutsche Trinkwasserverordnung zulasse, meldet Verbandssprecher Harald Gülzow nun. Der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm pro Liter – er gelte sowohl für Trinkwasser als auch für das Grundwasser allgemein, sagt der Verbandssprecher.

Höchster Nitratwert aus Luther Brunnen

Den höchsten Nitratwert stellten die Umweltschützer mit über 108 Milligramm pro Liter in einer Probe aus Luthe fest. Weitere stark belastete Brunnen fanden sie in Wunstorf mit 96 Milligramm pro Liter, in Kolenfeld mit 69, in Idensen mit 102 und in Großenheidorn mit ebenfalls 102 Milligramm. „Am Informationsstand und auch bei der telefonischen Beratung zeigten sich viele Brunnenbesitzer wütend über die hohen Nitratwerte“, sagt Gülzow.

Die erhöhten Werte bedeuteten letztlich, dass Brunnenwasser nur eingeschränkt nutzbar sei, so der Sprecher. Zierpflanzen oder Obstbäume könne man auch mit stärker belastetem Wasser gießen, Gemüse sei kritischer, da sich überschüssiges Nitrat vielfach in den Blättern anlagert, beispielsweise im Spinat. Es kann bei der Verdauung in gesundheitsschädliches Nitrit umgewandelt werden.

Die Abkürzung VSR steht für Verein zum Schutze des Rheins und seiner Nebenflüsse. Sie verweist auf den Ursprung des gemeinnützigen Vereins mit Sitz in Geldern am Niederrhein, der inzwischen seit 40 Jahren als Umweltverband Informationen über das Leben im und am Wasser sammelt und in politische Forderungen umsetzt.

Stichprobe liegt im Regionsdurchschnitt

Auf einer interaktiven Nitratkarte veranschaulicht der Verband wie stark die Nitratbelastung in zahlreichen Regionen in Deutschland im Vergleich ausfällt. Demnach liegt die Stichprobe aus der Fußgängerzone im Durchschnitt der Region Hannover, wo den Angaben des Verbands zufolge zwischen 10 und 20 Prozent der Brunnen eine erhöhte Belastung aufweisen – in der Wunstorfer Stichprobe liegt der Wert bei 14,75 Prozent der eingereichten Proben.

Verein will mehr biologische Landwirtschaft

Der Verein fordert – wie viele weitere Umweltverbände – die Nitratwerte im Grundwasser zu senken, auch aus Umweltschutzgründen. Denn die Überdüngung von Bächen, Flüssen und letztlich des Meeres gefährde das Leben dort, beklagt er. Das beste Mittel, um am Nitrateintrag zu sparen, sei biologische Landwirtschaft, folgert der VSR. Landwirte sehen diese Idee kritisch und verweisen darauf, dass auch in der biologischen Landwirtschaft Dünger zugelassen ist – nur eben kein Kunstdünger, wohl aber beispielsweise Mist und Gülle.

Die Landesverwaltung in Niedersachsen hat eine Düngeverordnung erlassen, um die Nitrateinträge zu senken. Auch sie basiert auf stichprobenartigen Messungen, deren Ergebnisse teilweise umstritten sind. Diesen Ergebnissen zufolge liegt Wunstorf in einem „roten Gebiet“ mit zu hohem Nitratwert. Daraus folgt, dass die Landwirte, die dort arbeiten, weniger Düngemittel einsetzen dürfen. Dagegen wehren sich einige von ihnen und verweisen darauf, dass der Brunnen, aus dem das Land seine Probe gezogen hat, nicht im Einzugsbereich von Landwirtschaft liegt, sondern neben dem Blumenauer Festplatz, wo einmal eine Mülldeponie lag.

Von Kathrin Götze