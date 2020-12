Wunstorf

Der Verein Frauen für Frauen (FFF) ist seit 25 Jahren Plattform für frauenspezifische Themen. Mit seinem konfessionslosen und überparteilichen Angebot hat er sich als wichtiger Bestandteil in Wunstorf längst etabliert. Dazu gehören von Beginn an Sprachkurse, hinzu kamen 2007 der Stilltreff sowie 2010 die Selbsthilfegruppe für Frauen mit Krebs. Vorträge ergänzen das Veranstaltungsprogramm. Beliebt seien auch Doppelkopf, Strickkreis und Erste-Hilfe-Kurse am Kind, berichtet die neue Vorsitzende Gaby Jellen. Sie übernahm das Amt in diesem Jahr von der langjährigen Chefin Sonja Schmidt.

Frauenberatung feiert 2021 20. Jahrestag

Eigentlich sollte das Jubiläum groß mit Ehemaligen, Ehrenamtlichen und Mitgliedern gefeiert werden. Nun ist geplant, das Fest im nächsten Jahr nachzuholen. 2021 steht für den Verein überdies ein runder Jahrestag an: Der Notruf für Frauen und Mädchen – FFF ist Träger – wurde 2001 ins Leben gerufen. Anfangs noch ausschließlich mit einer sonntäglichen Telefonsprechstunde. Der Notruf hilft jedoch nicht nur bei häuslicher Gewalt, sondern auch in schwierigen Lebenssituationen wie Trennung und Scheidung, bei Beziehungsproblemen sowie in seelischer Not. Um das breite Angebot zu verdeutlichen, benannte sich der Notruf 2013 in Frauenberatung um. „Seit 2016 sind wir auch Arbeitgeber“, sagt Jellen. Mittlerweile sind neben Ehrenamtlichen auch drei Frauen in Teilzeit hauptamtlich für den Verein tätig.

Gemeinsame Aktion mit Gleichstellungsbeauftragter

Die langjährige städtische Gleichstellungsbeauftragte Dorothea Diestelmeier hatte die Gründung unterstützt. 21 Frauen, die sich zuvor regelmäßig beim Frauenforum der Gleichstellungsbeauftragten getroffen hatten, riefen den Verein am 4. Dezember 1995 ins Leben. Zu gemeinsamen Aktionen gehören der jährliche Frauenempfang, Ausstellungen sowie Veranstaltungen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Der FFF arbeitet auch eng mit der Polizei zusammen. Als Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt erhalten die Mitarbeiterinnen Einsatzprotokolle und setzen sich anschließend mit den Frauen in Verbindung.

Verein sucht neue Mitglieder

Die Arbeit der Frauen wird wertgeschätzt. Der Ortsrat Wunstorf zeichnete den Verein zum zehnjährigen Bestehen mit dem Ortspreis aus. Einen weiteren Ortspreis erhielt 2017 der Stilltreff. Dennoch benötigen die Aktivistinnen weitere Unterstützung. Lag die Mitgliederzahl zu Spitzenzeiten bei rund 120, ist sie mittlerweile auf 40 geschrumpft. Grund für den Schwund sind beispielsweise der Wegfall der Turngruppe und des Literaturkreises. Für das sportliche Angebot konnte keine neue Kursleiterin gefunden werden, sagt Jellen. Mit ihren Vorstandskolleginnen Svitlana Hoffmann, Olga Dybal und Beate Budek sucht sie nach weiteren Mitstreiterinnen. Und als Fördermitglieder seien auch Männer willkommen, betont die stellvertretende Vorsitzende Hoffmann.

