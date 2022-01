Klein Heidorn

Ihr Dorf kennen viele nur vom Durchfahren: So verkehrsgünstig Klein Heidorn liegt, so viele Sorgen macht die stete Autoschlange dem Ortsrat. Beim Dorfrundgang mit Ortsbürgermeisterin Elke Rodloff (SPD) ist der Verkehr denn auch zentrales Thema.

Mit ungutem Gefühl beobachtet die Sozialdemokratin die geplante Airbus-Ansiedlung am Rand des Fliegerhorsts. „Toll, dass da Arbeitsplätze geschaffen werden. Aber wo werden die Leute dann wohl langfahren?“, fragt sie und schlägt scherzhaft vor: „Mit der Nordumgehung können sie ja auch gleich eine Umgehungsstraße um unser Dorf bauen.“

Fliegerhorst setzt dem Dorf Grenzen

Allzu viel Platz dafür gäbe es allerdings nicht. Im Osten und Norden markiert der Fliegerhorst die Grenze des Straßendorfs. Der Militärflugplatz sorgt außerdem dafür, dass Klein Heidorn eine Enklave zu seinem Gebiet zählt: Die Siedlung Am Dänenberg, die eigentlich dichter an Poggenhagen liegt, zählt auch zum Einzugsbereich, ebenso wie die Straße Stiefelholz, an der unter anderem das Tierheim liegt. „Um mehr Kontakt zu den Bewohnern am Dänenberg zu bekommen, müssten wir zumindest die Buslinie direkter führen“, sagt Rodloff. Diese könnte dann ja auch das Airbus-Personal nutzen, sagt sie.

Auch die Siedlung Am Dänenberg gehört zu Klein Heidorn – dort leben vor allem Angehörige des Fliegerhorsts. Quelle: Kathrin Götze

Standort für Feuerwehrhaus steht noch nicht fest

Im Dorf selbst soll demnächst ein neues Feuerwehrhaus entstehen. Das alte an der Ortsdurchfahrt ist zu klein für die neuen Fahrzeuge und die wachsende Truppe. „Die Verwaltung sucht nun noch nach einem passenden Standort“, berichtet Rodloff. Er wird wohl am Dorfrand liegen, entweder im Osten oder im Norden, doch die Entscheidung steht noch aus.

Das Feuerwehrhaus in Klein Heidorns Ortsmitte ist zu eng geworden - ein Neubau ist geplant. Quelle: Kathrin Götze

Ortsbürgermeisterin hat Sinn für Ortsgeschichte

Ebenfalls am Dorfrand liegt ein Ort, den die Ortsbürgermeisterin gerne als Treffpunkt weiter ausgebaut sehen möchte. „Hinter Döpken Hause“ steht auf dem Grenzstein zur Gemarkung Großenheidorn, dort steht ein Tisch mit Bänken mit Blick auf den Fliegerhorst und ein alter Güterwaggon, der an die Steinhuder-Meer-Bahn erinnerte, die einst hier verkehrte. Rodloff interessiert sich für die Ortsgeschichte. Sie lebt seit ihrer Geburt vor rund 55 Jahren im Ort und hat viele Veränderungen selbst miterlebt. „Meine Tochter hat mal vorgeschlagen, ich sollte doch mal einen Dorfspaziergang für die jungen Leute anbieten und erzählen, wie es hier früher war.“

"Hinter Döpken Hause" nennt sich dieser Rastplatz am Ortsrand Klein Heidorns - Ortsbürgermeisterin Elke Rodloff könnte sich vorstellen, ihn noch weiter auszuschmücken. Quelle: Kathrin Götze

Wenn sie etwas nicht weiß, fragt sie bei ihrem Amtsvorgänger nach: Jann Weerts hat den Posten im September 2020 mit 84 Jahren an sie weitergegeben – er stehe nach wie vor als Berater zur Verfügung, sagt sie dankbar.

Mobile Kita Kirschbaum in Containern

Das Ortszentrum liegt rund um die Schule und den Kindergarten Kirschbaum, den die Johanniter seit 2020 im Kirschendorf betreiben, das heute gar nicht mehr so viele Kirschbäume hat wie es der Beiname und das Ortswappen vermuten lassen. Er geht auf Kirschmärkte zurück, die im 18. und 19. Jahrhundert dort abgehalten wurden – der feuchte Tonboden war für andere landwirtschaftliche Produkte nicht sehr gut geeignet.

Zur Galerie Eingekeilt zwischen Kernstadt und Fliegerhorst kennen viele Klein Heidorn nur vom Durchfahren. Doch das Dorf hat allerhand zu bieten, wie Ortsbürgermeisterin Elke Rodloff (SPD) bei einem Rundgang zeigt.

Die Kita ist als mobile Einrichtung im Containerbau konzipiert, sie steht Mitarbeitern des Fliegerhorsts ebenso zur Verfügung wie anderen Kindern. „Ich würde mir schon wünschen, dass die Kita auf Dauer bleibt“, sagt die Ortsbürgermeisterin, als Kita-Leiterin Linda Teuchert das Fenster ihres Bürocontainers für einen kurzen Plausch öffnet.

Nebenan liegt das Freizeitheim, ein schicker Flachdachbau, der aber auch schon in die Jahre gekommen ist und eine Sanierung vertragen könnte, wie Rodloff sagt. Dort treffen sich beispielsweise die Schützen, und das DRK hält dort seine Blutspenden und andere Veranstaltungen ab.

Das Freizeitheim ist in die Jahre gekommen. Quelle: Kathrin Götze

Klein Heidorn zählt rund 1300 Einwohner Mit rund 1300 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Klein Heidorn die achtgrößte der Wunstorfer Ortschaften. Das Straßendorf liegt zentral, hat neben Grundschule und Kita auch Seniorenheim, Tierarztpraxis, Friseursalon sowie die Fleischerei Knuhr mit ihrem 24-Stunden-Verkaufsautomaten zu bieten. Dem Ortsrat gehören sieben Mitglieder an. Neben Ortsbürgermeisterin Elke Rodloff gehören noch Sven Thometzki, Katrin Funk und Wanja Hedler zur SPD-Fraktion, Horst Gerke vertritt die Grünen. CDU-Vertreterin Pia Wittbold bildet mit FDP-Mann Marco Skoufis eine Gruppe.

Schulkinder nutzen Bolz- und Spielplatz mit

Direkt an die Kita grenzen Bolzplatz und Spielplatz an, auf dem sich am Vormittag immer mal wieder Kinder der benachbarten Grundschule austoben. Wie Aufsichtslehrerin Sinja Uhde berichtet, entzerrt die Schule so das Gedränge in den Pausenzeiten – eine Corona-Regelung, die den Kindern zu gefallen scheint.

Zu Schützenfest-Zeiten wird der Bolzplatz zum Festplatz umfunktioniert. Wie Rodloff berichtet, kämpft der Schützenverein mit Nachwuchsproblemen. Für die Jugendlichen im Dorf gebe es aber auch keinen speziellen Platz – die Ortsbürgermeisterin will das im Ortsrat zum Thema machen.

Beim Rückweg mit einem Schlenker den Fuchsberg hinunter kommt wieder das Thema vom Anfang: der Verkehr. Rodloff wünscht sich, dass der Ortseingang Richtung Wunstorf umgestaltet wird. „Hier sausen alle einfach so rein“, sagt sie. „Wir brauchen an der Straße eine Verengung oder etwas ähnliches. Etwas, das klar zeigt: Hier ist das Dorf!“

