Steinhude

Für zwei Straßen in Steinhude sind schon vor einiger Zeit die Ausbauten beschlossen worden, zumindest im Ottenlock geht es jetzt los. Dafür erstellt die Stadt gerade das Leistungsverzeichnis und will die Arbeiten dann ausschreiben.

„Die leichten Verzögerungen hat es gegeben, weil unsere Arbeitskapazitäten vorher nicht reichten“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum. „Außerdem wollten wir Rechtssicherheit in Sachen der Straßenausbaubeiträge (Strabs) haben.“ Die Anlieger hatten gemeinsam mit anderen Initiativen die Abschaffung gefordert und müssen die Beiträge nun nicht mehr zahlen. Sie hatten sich auch dafür eingesetzt, den Baubeginn zurückzustellen.

Straße wird verkehrsberuhigt

Nach der Planung soll die schmale Straße künftig gepflastert werden und ohne Gehwege verkehrsberuhigt ausgewiesen werden. Anlass waren ein maroder Regenwasserkanal und ein Aufbau der Straße, der nicht mehr aktuellen Standards entspricht. Beim Beschluss Ende 2018 waren die Kosten noch auf 370.000 Euro geschätzt worden, von denen die Anlieger nach dem damaligen Stand 75 Prozent hätten bezahlen müssen. Das hätte teilweise mehr als 20.000 Euro bedeutet. Nun ist die Strabs aber ausgesetzt.

Im Vorgriff hatte die Verwaltung auf Wunsch der Anlieger und des Ortsrats schon die Verkehrsführung auf der Einbahnstraße in einem Abschnitt geändert: Im oberen Teil ist die Straße nun nicht mehr aus dem Tiefental erreichbar, sondern wie der untere Teil von der Straße An der Schanze aus. In einer Versammlung haben die Anlieger bestätigt, dass sich das bewährt hat. Radfahrer dürfen in beiden Richtungen fahren.

Schaumbeton auch für die Straße Am Knick

An der Straße Am Knick, die zum Schmetterlingsmuseum führt soll, hat die Stadt den Ausbau jetzt auf das Jahr 2021 geschoben, auch wegen fehlender Kapazitäten. Sie wollte aber auch erst sehen, wie sich der Schaumbeton in der nahen Straße Lütjen Deile bewährt. Dort ist der erste Versuch zwar schiefgegangen. Für die Stadt liegt das Problem aber nicht in der Technik an sich, sondern sie sieht einen Fehler bei der Ausführung – auch wenn das entsprechende Gutachten der Universität Hannover noch aussteht.

Der Ausbau der Straße Am Knick in Steinhude ist auf 2021 geschoben worden. Quelle: Sven Sokoll

„Wir haben ja aber auch unseren neuen Uferweg und eine Straße im Kreis Cuxhaven als erfolgreiche Referenzen“, betont Stockum. Der vergleichsweise leichte Schaumbeton soll bei torfigen Untergründen wie am Steinhuder Meer dafür sorgen, dass unter einer neuen Fahrbahn nicht ganz so tief ausgebaggert werden muss.

Stadt hat bisher nur Schotterfahrbahn

Die Straße hat bisher nur einen Schotterbelag und soll erstmals richtig ausgebaut werden, was schon im Jahr 2017 nach längeren Beratungen beschlossen worden ist. Die Verwaltung hat dafür mehrere Varianten ausgearbeitet. Die Politik entschied, die Straße mit anthrazitfarbigem Pflaster zu versehen und dabei einen Wendehammer auf halber Strecke einzurichten. Die Verwaltung hatte das für das Ende der Stichstraße empfohlen. Der Ausbau wurde damals auf 265.000 Euro geschätzt.

Lesen Sie mehr:

Von Sven Sokoll