Wunstorf

Die Lieferfahrzeuge wohl von Amazon verstopfen nach Beobachtung eines Lesers häufig den Bereich um die Tas-Tankstelle an der Kolenfelder Straße. „Diese werden regelmäßig gleichzeitig betankt, sodass sie den Verkehr um den Kreisel und Richtung Wunstorf komplett blockieren, da sich ihre Schlange von der Tankstelle bis auf die Straße staut“, schreibt er. Innerhalb weniger Minuten entwickele sich dann ein Stau, der zum Teil bis zum Kreisel bei der Bäckerei Hanisch reiche.

Amazon-Sprecher: „Wir wollen ein guter Nachbar sein“

Amazon hat nach einer Anfrage der Redaktion die Situation vor Ort geprüft und auch Kontakt mit dem Tankstellenbetreiber aufgenommen, der die Situation aber so nicht als regelmäßiges Problem bestätigt hat. Das Unternehmen hat seine Lieferpartner aber auf die Situation hingewiesen und sensibilisiert. „Wir wollen ein guter Nachbar sein“, betonte der Sprecher.

In der vergangenen Woche habe es allerdings ausnahmsweise Situationen gegeben, in denen viele Fahrzeuge aus organisatorischen Gründen gleichzeitig für Amazon unterwegs sein mussten. Mit dem Weihnachtsgeschäft habe das aber nicht zu tun. Amazon hält allerdings auch für möglich, dass zu einer hohen Belastung an der Tankstelle auch andere Firmen beitragen.

Polizei will Lage kontrollieren

Der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes der Wunstorfer Polizei Christian Schäfer sagte, dass eine hohe Belastung des Tankstellengeländes durch Amazon-Fahrzeuge während der Weihnachtszeit durchaus erwartet wurden und deshalb Bauarbeiten auf der Straße auf die Zeit nach Weihnachten verschoben worden seien. „Dass ein Rückstau sich jetzt bis auf die Straße fortsetzt, war bisher aber nicht bekannt. Wir sehen uns das an.“ Vielfach seien die Fahrer auf bestimmte Tankstellen angewiesen, weil sie Tankkarten nutzen, die nicht überall gelten.

Der städtische Wirtschaftsförderer Uwe Schwamm sagte, dass der Stadt ein aktuelles Problem noch nicht bekannt sei. In den ersten Monaten nach der Eröffnung haben die Stadt viele Hinweise über Missstände an unterschiedlichen Stellen erhalten. „Wenn wir Amazon das mitgeteilt haben, hat das Unternehmen aber eigentlich immer gut darauf reagiert.“ In letzter Zeit habe es auch keine Hinweise mehr gegeben. „Aber wenn es dort tatsächlich Verkehrsbehinderungen gibt, müssen die natürlich verhindert werden.“

Von Sven Sokoll