Als passionierter Radfahrer hat Verkehrsplaner Heinrich Kassack in den vergangenen Jahrzehnten einiges für Zweiradfahrer in der Stadt angeschoben. Bürgermeister Rolf-Axel Eberhard verabschiedet den 64-jährigen gebürtigen Leverkusener am 25. Juni in einer Feierstunde in den Ruhestand.

Stadt investierte jährlich 200.000 Mark für Fahrradfahrer

Gerne hätte er noch die Eröffnung der Rad-Parktürme miterlebt, sagt Kassack im Gespräch mit unserer Zeitung. Dieses Leuchtturmprojekt der Region Hannover ist nur eines von vielen Projekten, die er ins Rollen gebracht hat. Dabei hatte er schon immer die Bedürfnisse von Radfahrern im Blick. Am 15. April 1984 trat er im Rathaus Wunstorf seinen Dienst an. Seine erste Aufgabe war, ein Radverkehrskonzept zu erstellen. In den folgenden Jahren entstanden ausgebaute Wirtschaftswege und Abstellmöglichkeiten an der Fußgängerzone. Um die Projekte zu realisieren standen jährlich 200.000 Mark zur Verfügung. Und manchmal half auch das Glück ein wenig nach. So kam er mit einem für den Nahverkehr zuständigen Mitarbeiter in der Bahn ins Gespräch. So entstand am Bahnhof die deutschlandweit erst zweite Fahrradstation.

Straßen zu eng für Auto- und Radfahrer

Nun soll die städtische Stadtplanung das Konzept aus den Achtzigerjahren aktualisieren. Die Fahrräder seien dank Gangschaltung schneller geworden. Hinzu kommen zunehmend die Pedelecs. Auch sind mehr Autos auf Wunstorfs Straßen unterwegs. Doch die Fahrbahnen sind für Auto- und Radfahrer zu eng. Radfahrer konnten, anders als heutzutage, früher außerorts an der Neustädter Straße Richtung Klein Heidorn problemlos fahren. Sie wünschten sich auch für den Frachtweg eine sichere Fahrmöglichkeit. Doch angesichts der geplanten Ortsumgehung mache es nach Aussage des Verkehrsplaners keinen Sinn, in ein derartiges Projekt noch Geld zu investieren. „Dann fahren da null Autos“, prophezeit Kassack.

Wunstorf profitiert von der Wiedervereinigung

Und auf kuriose Weise profitierte die Stadt Wunstorf auch von der Wiedervereinigung Deutschlands. Das Land Niedersachsen hatte keine freien Kapazitäten für die Planung der Nordumgehung und übertrug diese Aufgabe der Stadt Wunstorf. Diese konnte dabei fortan auch örtliche Belange berücksichtigen und sich auch für den Radverkehr starkmachen. Für den Bund hingegen sei es eine Bundesstraße wie jede andere auch, sagt Kassack. Großen Spaß hatte er an den Straßensanierungen. „Die Bürgerversammlungen waren sehr spannend.“ Die einen Anlieger wollten statt Bäumen nur Parkplätze, die anderen auch Grün vor ihrer Tür.

Alte Pläne für Parkhaus am Nordwall gefunden

Das Parken hat die Wunstorfer auch schon in den Achtzigerjahren beschäftigt. Beim Aufräumen habe er alte Pläne für ein Parkhaus am Nordwall aus dem Jahr 1987 gefunden, erzählt er und schmunzelt. So neu ist die jüngste Idee der Politik also nicht, die dort gerne mehr Parkplätze geschaffen hätte. Aber schon damals wollte die Stadt nicht noch mehr Autofahrer in die Innenstadt locken. Vielmehr sollten sie aufs Fahrrad umsteigen.

Radelnd den Ruhestand genießen

Kassack ist täglich mit dem Rad zur Arbeit gefahren. Im Ruhestand möchte er seine coronabedingt ausgefallene mehrtägige Tour entlang der Havel im nächsten Jahr nachholen. Für Ende Juli ist eine Wanderung in der Schweiz mit seiner Tochter geplant.

Von Rita Nandy