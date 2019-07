Wunstorf

Sirenenalarm am Dienstagvormittag in der Kernstadt: Aus der Straße in der krummen Bünte wurde gemeldet, dass Rauch aus einem Wohnhaus dringe. Allerdings brauchte die Feuerwehr nicht eingreifen.

Nebel ist falscher Alarm

In der Nähe waren Mitarbeiter des städtischen Bauhofes mit der Prüfung von Abwasseranschlüssen beschäftigt. Dafür drücken sie ein Öl-Wasser-Gemisch in die Rohre, es entsteht ein weißer Nebel – wie in einer Disco. Je nachdem, an welcher Stelle der Nebel wieder an die Oberfläche kommt, lässt sich für die Fachleute feststellen, ob falsche Anschlüsse unter der Erde liegen.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr finden Sie

hier.

Von Albert Tugendheim