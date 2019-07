Wunstorf

Die Hitze der vergangenen Tage brachte für Geschäfte in der Innenstadt ein besonderes Problem mit sich. Jeweils nachmittags fiel immer wieder das Internet aus. Dann funktionieren EC-Geräte nicht mehr, Geschäftsleute können keine Bestellungen loswerden oder Verkäufe abwickeln. Die Telekom hat E-Mails verschickt, in denen sie auf mögliche Störungen hinweist, an deren Beseitigung gearbeitet werde. Darin heißt es: „Es liegt aktuell eine technische Störung in unserem Netz vor. Es ist möglich, dass auch Ihr Festnetz- bzw. Internetanschluss betroffen ist.“

Verteilerkasten steht offen

Einer, der unter den Ausfällen leidet, ist Jan Weber mit seinem Buch- und Papierwarengeschäft. Er hat sich erkundigt und die Auskunft erhalten, dass die Hitze Verteilerkästen lahmlege. Ein Techniker sei bereits vor Ort gewesen. Die Telekom bearbeite das Problem, das lobt er, aber dennoch sei die Situation unbefriedigend, schließlich sei das bereits drei Nachmittage hintereinander passiert. Vorerst hat die Telekom eine Zwischenlösung parat: Die Türen der Verteilerstation werden zeitweilig geöffnet. Eine Dauerlösung dürfte das nicht sein.

