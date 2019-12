Wunstorf

Die Mehrheitsgruppe im Rat hat im Oktober ein umfangreiches Paket für den Klimaschutz in Wunstorf beantragt – jetzt hat das Rathaus darauf reagiert. Die Verwaltung ist in einigen Punkten skeptisch, ob Wunstorf so wirklich mehr für das Klima tun kann. Die Gruppe aus SPD, Grünen und FDP hatte zwei Anträge formuliert. Neben einem allgemeineren Antrag geht es ihnen im zweiten Vorstoß um mehr grüne Dächer und weniger versiegelte Flächen.

Stadt warnt für zu viel Bürokratie

Zum ersten sagt die Verwaltung jetzt: „Er ist sehr abstrakt und wenig umsetzungsorientiert formuliert.“ Sie bestätigt zwar, dass auch Kommunen sich für den Klimaschutz einsetzen müssen. Sie will das Urteil der Fraktionen aber nicht unterschreiben, dass Wunstorf auf der Basis seines Klimaschutzkonzept von 2013 bisher zu wenig tue.

Unter anderem will die Ratsmehrheit, dass die Verwaltung künftig jeden politischen Beschluss darauf prüfen muss, ob er sich auf das Klima auswirkt. Wenn ja, soll auch Klimaschutzmanager Lars Hiddesen jeweils seine Einschätzung dazu abgeben. Die Verwaltung fürchtet, dass dann die Vorlagen erst später fertig werden.

Die Verwaltung gehe letztlich davon aus, dass die Politiker die Auswirkungen von Baugebieten oder verkehrlichen Maßnahmen auf das Klima auch ohne eigene Stellungnahme beurteilen können, heißt es dazu in einer Vorlage für den Rat. In vielen Fällen geben die Gesetze bereits vor, Auswirkungen auf die Umwelt zu untersuchen.

Verwaltung will regelmäßig berichten

Skeptisch ist man im Rathaus auch darüber, ob zusätzlich zu der im Konzept erhaltenen Perspektive für 2050 konkrete Klimaschutzziele für die Jahre 2025, 2030 und 2040 festgelegt werden können. Das scheitere schon an einer genauen Erfassung der in Wunstorf entstehenden CO2-Emissionen. Wenn das Klimaschutzkonzept entsprechend fortgeschrieben werden soll, koste das auch rund 30.000 Euro.

Einverstanden ist die Stadt mit den Forderungen, künftig jährlich über die nächsten Schritte für den Klimaschutz zu berichten und alle zwei Jahre darüber zu berichten, wie viel Energie die städtischen Gebäude verbrauchen. Der Wunsch an die Stadtwerke, künftig nur noch Ökostrom zu verwenden, habe sich bereits erfüllt, weil dies ab nächstem Jahr der Fall sein wird. Die Verwaltung schlägt jetzt vor, dass Hiddesen das vorhandene Konzept und seine bisherige Umsetzung im Bauausschuss vorstellt. Dann könnten Politik und Verwaltung auch die nächsten Schritte abstimmen.

Förderung für grüne Dächer reicht nicht aus

SPD, Grüne und FDP hatten außerdem ein Konzept vorgelegt, nach dem Grundstücksbesitzer mit bis zu 500 Euro gefördert werden, wenn sie ein Dach begrünen oder gepflasterte Flächen entsiegeln. Dieser Anreiz reicht nach Ansicht der Verwaltung aber nicht wirklich aus. „Das wird überwiegend nur als Mitnahmeeffekt wahrgenommen werden“, sagt sie. Andere Städte stellen deshalb höhere Summen in Aussicht, Hannover sogar bis zu 10.000 Euro für ein grünes Dach. Wenn Bauherren ein größeres Flachdach begrünen oder eine größere Fläche entsiegeln wollen, würden die 500 Euro nur einen Bruchteil der tatsächlichen Kosten abdecken.

Die Ratsgruppe hatte sich zudem gewünscht, Grundstücke mit begrünten Dächern von der Regenwassergebühr zu befreien. Allerdings weist die Verwaltung darauf hin, dass trotzdem Wasser in die Kanalisation fließe, wenn auch verzögert. Eine rechtliche haltbare Satzung sei deshalb nur schwer zu machen.

Kritisch wird im Rathaus auch gesehen, wenn Grundstücke zu einem größeren Teil bebaut werden dürfen als es normalerweise erlaubt ist, insofern die Bauherren dieses mit grünen Dächern ausgleichen. Die Verwaltung sieht darin aber keinen vollwertigen Ersatz zu natürlichem Boden, auf dem auch Bäume wachsen können.

Von Sven Sokoll