Wunstorf

Kurz vor dem Beschluss des Haushaltes am 18. Dezember hat sich die Lage wieder etwas verbessert. Einen großen Anteil hat daran die neu geregelte Regionsumlage, die Wunstorf geringere Ausgaben von 1,6 Millionen Euro bringt. „Wir können der Region dankbar sein“, sagte der finanzpolitische Sprecher von SPD, Grünen und FDP, Rolf Herrmann, am Dienstag in der Sitzung des Finanzausschusses.

Das Minus im Ergebnishaushalt verringert sich von 2,3 Millionen Euro auf knapp 470.000 Euro. Dieses Minus können Überschüsse der vergangenen Jahre buchhalterisch ausgleichen.

Die Verwaltung rechnet nun nur noch damit, Kredite in Höhe von 11,8 Millionen Euro aufnehmen zu müssen, nachdem die letzte Annahme bei 17,6 Millionen lag. Ob diese Summe von der Stadt letztlich vollends ausgeschöpft wird, steht auf einem anderen Blatt: Finanzreferatsleiterin Marita Baciulis wies den Finanzausschuss darauf hin, dass die Stadt kurz vor Jahresende von den geplanten Investitionen in Höhe von mehr als 26 Millionen Euro erst 9 Millionen Euro ausgegeben hat. Es sei auch für das nächste Jahr zu erwarten, dass die Stadt das Geld nicht so schnell ausgeben kann, wie die Politik es sich wünscht. Dieses Problem begleitete Wunstorf in den vergangenen Jahren regelmäßig.

CDU kann Toilette nicht aus Plan werfen

Ein Scharmützel gab es im Ausschuss wieder um die Toiletten am Schützenplatz, die die Mehrheitsgruppe unbedingt im nächsten Jahr gleichzeitig mit den neuen Parkplätzen entstehen lassen möchte. Die CDU beantragte, dieses zu streichen und die dafür schon lange diskutierte Umgestaltung der Südstraße in Höhe der Aue auf nächstes Jahr vorzuziehen. „Wir müssen in dem Bereich der Südstraße aktiv werden. Derzeit hört das Leben hinter dem Stadttheater auf“, begründete das die CDU-Fraktionsvorsitzende Christiane Schweer. Doch der Antrag setzte sich nicht durch.

Verwaltung schlägt Doppelhaushalt vor

Für nächstes Jahr könnte sich unterdessen abzeichnen, dass die Politik einen Haushalt für zwei Jahre verabschieden soll. Einen entsprechenden Beschluss hat die Verwaltung als Teil der Haushaltsbeschlüsse für 2020 vorgelegt. Die Idee hatte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt schon in seiner Haushaltsrede geäußert. Er begründete das mit dem Kommunalwahljahr 2021.

Denn dann werden zum 1. November nicht nur der neue Rat, sondern auch sein Nachfolger als Bürgermeister ins Amt kommen. Das heißt, dass der Entwurf des Haushaltes 2022 wahrscheinlich erst im Dezember vorgestellt werden kann. Wenn der Etat dann beraten, beschlossen und genehmigt ist, kann es Mai oder Juni werden. Bis dahin kann die Verwaltung zwar das laufende Geschäft abwickeln, müsste mit Investitionen aber bis dahin warten. „Es kann deshalb nur empfohlen werden, den nächsten Haushalt als Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 zu beschließen“, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage. Dem neu gewählten Rat sei es vorbehalten, in einzelnen Fällen bei den Ausgaben noch einmal nachzujustieren.

Von Sven Sokoll