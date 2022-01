Bokeloh

Achternümme, Schlobbenriede, An der Dampfmühle, Am Fohlenstall: In Wunstorf und seinen Ortsteilen gibt es einige kuriose Straßennamen – besonders in Steinhude. Wir haben für eine kleine Serie mal nachgefragt, welche Geschichte hinter den Namen steckt. Das betrifft auch die Ortsteile Bokeloh, Idensen und Mesmerode – das sogenannte Butteramt. So leitet sich beispielsweise der Name Bokeloh von Buchenwald ab.

Zwischen dem Ortseingang Bokeloh und dem Beginn der Schaumburger Straße befindet sich die Straße Cronsbostel, was bis 1928 Kronsbostel geschrieben wurde. Bis dahin war der Ort Kronsbostel eine selbstständige Gemeinde und hatte einen eigenen Haltepunkt an der Steinhuder-Meer-Bahn. Das Dorf wurde zu Bokeloh eingemeindet. Der Ortsteil gehört seit 1974 zu Wunstorf.

Viele Namen weisen auf Bergbau hin

In Bokeloh haben viele Straßennamen mit dem Bergbau des ehemaligen Kaliwerks Sigmundshall zu tun. Dazu gehören beispielsweise die Glück-Auf-Straße, die Bergmannstraße, Hauerstraße, Knappenstraße, Schachtstraße, Steigerstraße und die Sigmundshaller Straße. Der Betrieb des Kaliwerks begann im Jahr 1898 und wurde im Dezember 2018 eingestellt.

Die Straße Am Fohlenstall, die in Bokeloh von der Alten Dorfstraße abzweigt, bezieht sich hingegen auf die Natur. Das benachbarte Waldgebiet heißt ebenfalls Fohlenstall. „Bei dem Namen handelt es sich um die Benennung eines alten Flurstücks zwischen Straße und Wald. Das gilt auch für die Straße In der Escheseele zwischen Idenser Straße und Waldweg“, erinnert sich der Bokeloher Hans Schmunkamp.

Alte Flurstücke dienen auch als Straßennamen

Das prägende Wahrzeichen von Idensen ist die Sigwardskirche. Daher heißt die Straße, an der sie liegt, auch An der Sigwardskirche. Die romanische Kirche gilt wegen ihrer Architektur und ihrer Ausmalung als eine der bedeutendsten sakralen Kleinbauten der Romanik. Bischof Sigward von Minden ließ sie in den Jahren 1129 bis 1134 als Eigenkirche errichten. Ansonsten fällt in Idensen der Straßenname Auf dem Eichhaufen ins Auge. „Dabei handelt es sich um den Namen eines alten Flurstücks“, weiß Ortsbürgermeister Rolf Herrmann.

Der Name Branddrift in Idensen geht auf ein altes Flurstück zurück. Quelle: Anke Lütjens

Das gelte auch für Straßen Branddrift, Grafforst, Auf der Breite, Zur großen Loh und an der Röthekuhle. Der Name leitet sich ab vom Verfahren der Flachsverarbeitung. „Die Bündel wurden in den sich dort befindlichen Kuhlen, die sich vom Tonabbau gebildet hatten, in Wasser eingeweicht“, erzählt Herrmann. Dadurch färbte sich das Wasser rötlich. Die Brinkstraße führt mitten durch Idensen, die zweitkleinste Ortschaft in Wunstorf nach Mesmerode. „Brink“ kommt aus dem Germanischen, das in geographischen Namen seit dem Frühmittelalter eine leicht erhöhte Stelle, einen Rand oder eine Küste bezeichnete.

Die Straße Auf der Worth in Mesmerode weist der Bedeutung nach auf eine Warft, eine Erhöhung, hin. Quelle: Anke Lütjens

Mesmerode ist im wesentlichen von den beiden Durchfahrtstraße Bokeloher und Auhagener Straße geprägt. Der Straßenname Auf der Worth leitet sich von Warft ab, einer erhöht liegenden Siedlungsstelle in der Marsch. Die Straße An den Auewiesen im Wohngebiet gegenüber des Kalibergs bezieht sich auf die an Mesmerode vorbeifließende Westaue.

Straßen sind nach Berühmtheiten benannt

Und wie werden Straßennamen vergeben? Die Stadtverwaltung macht bei der Ausweisung von Baugebieten meist schon Vorschläge, über die die Ortsräte beschließen. Jeden Namen darf es nur einmal in der Stadt geben. Manche Straßen sind nach Bäumen, Blumen oder Städten benannt. Andere tragen den Namen berühmter Leute wie Schriftsteller und Maler wie in Wunstorf zum Beispiel die Erich-Kästner-Straße oder die Lukas-Cranach-Straße. Auch Flüsse, Städte, Landstriche, Gebäude oder geografische Besonderheiten können als Namensgeber fungieren.

Von Anke Lütjens