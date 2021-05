Steinhude

Das sonnige Wetter nutzten viele Tagestouristen für eine Besuch in Steinhude. Schnell füllte sich am Muttertag der Uferbereich. In den engen Gassen und auf der Brücke kamen sich die Besucherinnen und Besucher zwangsläufig näher. Einige klagten darüber, dass nicht alle Tagesgäste eine Maske trugen.

Lesen Sie auch Sommerstimmung in Mardorf

Biker fahren nächstes Mal lieber in den Harz

Bei Christina Janke werden am Steinhuder Meer Kindheitserinnerungen wach. Sie lebt mit ihrer Familie jetzt in Salzgitter. „Wir sind oft hier“, sagt sie. Amalia und Stefan reisten mit dem Motorrad aus Nordgoltern an. Bei guten Wetter wählen sie nächstes Mal ein anderes Ziel. Dann wollten sie lieber in den Harz fahren, sagt Stefan.

Zur Galerie Die Parkplätze in Steinhude waren schon mittags ausgelastet. Zahlreiche Tagestouristen spazierten bei Sonnenschein entlang der Promenade oder saßen am Ufer.

Kolonnen von Motorradfahrern zieht es ans Steinhuder Meer

Ganze Kolonnen von Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern zog es nach Steinhude. Zu den Fahrern gehörte auch Kai Schlegel aus Stadthagen. Nach einem Besuch bei seiner Mutter in Wunstorf schnupperte der 60-Jährige noch ein wenig Seeluft.

Auch auf der Nordseite in Mardorf herrschte am Sonntagmorgen bereits starker Betrieb. Mit Blick auf Himmelfahrt am kommenden Donnerstag haben die Städte Wunstorf und Neustadt bereits Alkoholverbote und weitere Regeln für die Ausflugsziele rund um das Steinhuder Meer beschlossen.

Bereits am Mittag meldete die Polizei Wunstorf eine hundertprozentige Auslastung der Parkplätze. Sie bat Ausflügler ausdrücklich, sich ein anderes Ausflugsziel zu suchen. Die Information wurde auch über Radiosender verbreitet, um möglichst viele potenzielle Besucher zu erreichen.

Von Rita Nandy und Mario Moers